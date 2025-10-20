男網紅闖動物園圍欄拍片　惹大象攻擊「差點變食物」被起訴





▲男子為了拍片，闖入圍欄。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名19歲男網紅為了拍TikTok影片，竟然擅自闖進動物園大象圍欄中，還故意靠近大象導致大象發動攻擊，事後笑稱自己差點成為「大象食物」，誇張行為讓他被當局起訴。

19歲男子湯瑪斯(Noah Thomas)9月21日在TikTok上發布影片，分享他闖進匹茲堡動物園大象圍欄的驚險畫面。

影片中可看到，湯瑪斯當著其他觀光客面前跳過圍欄闖進大象園區，走向一頭在籠子後方的大象，當大象靠近時他很快就逃開，但沒多久又再次挑戰，最後迫使大象伸出象鼻試圖抓住他，他便再次跳過圍欄、離開現場。

湯瑪斯將影片分享在網路時，還笑稱自己差點成為大象食物，是一名職業跨圍欄者，引發動物園向警方通報事件。

匹茲堡警方表示，湯瑪斯當初和朋友是從施工用的臨時入口闖進動物園，並沒有購買門票，警察後來透過影片與動物園監視器畫面找到他們，痛批他們的行為不但為他們自己帶來危險，也有可能危及到工作人員、其他遊客與大象的安危，「如果大象用鼻子抓住他，並把他拖進圍欄深處，他很有可能會被殺死」。

湯瑪斯目前被控非法入侵、罔顧他人安全、虐待動物等重罪指控，目前尚未被拘留。動物園表示，案件已全權交由警方和地方檢察機構處理。