赴柬埔寨遭虐死！韓22歲男大生「驗屍火化」　死後74天終於能回家

▲朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死，在經過驗屍並火化，終於在死後74天返抵南韓仁川國際機場。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名22歲朴姓大學生今年7月以「參觀博覽會」為由前往柬埔寨，不料卻誤入詐騙集團魔掌，遭虐待電擊，最終被殺害棄屍在柬埔寨貢布省波哥山（Mount Bokor）的車上，也讓輿論開始關注赴柬詐騙與失蹤案。經歷驗屍與火化後，朴姓學生的骨灰今（21）日終於運回南韓，距離他身亡被發現已經過去74天。

根據《韓聯社》報導，搭載朴姓學生骨灰的大韓航空KE690班機於21日上午8時4分抵達仁川國際機場。南韓警察廳科學搜索營運股長張振旭（音譯）身著黑色西裝、佩戴黑領帶與白手套，懷抱白布包裹的骨灰罈步出入境大廳，神情肅穆。當骨灰罈交接時，雙方人員均低頭致意，表達哀悼。

接手骨灰的是負責調查此案的慶北警察廳刑事機動隊長安中萬（音譯），警方隨後將骨灰交還家屬。不過，家屬並未現身仁川機場，警方也尊重其意願，並未安排接受媒體採訪與說明。現場除有警員與機場保安戒備外，氣氛沉重。

據悉，南韓派遣法醫前往當地，昨（20）日與柬埔寨警方在金邊市中心的塔克特拉寺（Tuk Thla Temple）進行聯合驗屍，雙方各派出6名人員參與，歷時約3小時，確認遺體並無器官遭竊等跡象，在完成火化後決定將骨灰盡速送返南韓。南韓警方表示，死亡確切原因將待後續的組織檢查與藥毒物分析完成後公布。

朴姓男大學生的死亡，引發南韓社會對海外詐騙園區的強烈關注。他7月17日向家人表示「前往博覽會」後出國，未料卻落入位於柬埔寨西南部的非法詐騙園區，遭到長時間拘禁與電擊虐待。8月8日，警方在柬埔寨貢布省波哥山一帶發現他陳屍車內，身上有多處瘀傷與外傷。

韓方人士指出，柬埔寨政府罕見地迅速配合遺體鑑定與骨灰返還程序，顯示兩國對韓國人海外受害事件的高度重視。

另一方面，南韓外交部21日也證實，另一名韓籍男子陳屍在柬埔寨施亞努市一家飯店。該男子年約50多歲，當地警方20日下午發現遺體時，現場留有護照、疑似遺書的便條紙與手機等物品。

南韓外交部表示，大使館接獲通報後，已即刻派遣當地僑民會長前往現場確認，並協助通知家屬及後續喪葬事宜。初步調查顯示，該男子與當地詐騙集團案的關聯性不高，警方正持續調查具體死因。