國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

▲▼手機,手遊,遊戲,兒童。（示意圖／達志影像）

▲少年打電動時被流彈射中。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名14歲少年在家打電動時突然中彈，當局調查發現，當時附近有一群青少年發生爭執，槍戰時流彈意外射中在家中的少年，導致他因為傷勢過重當場死亡。

事件8日下午6時10分左右發生在聖路易斯霍布柯克大道(Hobkirk Drive)上一處民宅，14歲少年摩根(D'Uwan Morgan)在自家房間打電動時，突然被流彈射中，當場死亡。

警方表示，當時突然有2顆流彈射進房間，打破窗戶後射中摩根。家人傷心表示，「他什麼事情都沒做，只是坐在那裡，現在人卻死了」。

槍擊事件也在其他民宅外牆上留下許多彈孔。當地居民表示，當時他看到家門外突然聚集了一群人，接著便聽到一陣爆炸聲，「我嚇到完全不敢相信，太震驚了」，沒想到自己家會變成槍戰現場。警方已將案件以凶殺案方向進行調查，尚未找到襲擊者身分。

10/19 全台詐欺最新數據

美國總統川普警告，若最高法院11月裁決推翻其關稅政策，美國將陷入「多年掙扎」的困境。他宣稱，高額關稅的威脅已經成功阻止5場衝突。

