14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

▲少年打電動時被流彈射中。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名14歲少年在家打電動時突然中彈，當局調查發現，當時附近有一群青少年發生爭執，槍戰時流彈意外射中在家中的少年，導致他因為傷勢過重當場死亡。

事件8日下午6時10分左右發生在聖路易斯霍布柯克大道(Hobkirk Drive)上一處民宅，14歲少年摩根(D'Uwan Morgan)在自家房間打電動時，突然被流彈射中，當場死亡。

‘NO CHILD SHOULD DIE LIKE THIS’ | A 14-year-old playing video games. Two bullets through his window. Du'wan Morgan's life ended in an instant. Now, with no arrests made, his family is pleading for answers. https://t.co/3pWzlm4V6M pic.twitter.com/72flanCcZi — 13WMAZ News (@13wmaznews) October 13, 2025

警方表示，當時突然有2顆流彈射進房間，打破窗戶後射中摩根。家人傷心表示，「他什麼事情都沒做，只是坐在那裡，現在人卻死了」。

槍擊事件也在其他民宅外牆上留下許多彈孔。當地居民表示，當時他看到家門外突然聚集了一群人，接著便聽到一陣爆炸聲，「我嚇到完全不敢相信，太震驚了」，沒想到自己家會變成槍戰現場。警方已將案件以凶殺案方向進行調查，尚未找到襲擊者身分。