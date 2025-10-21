　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓首爾市中心大樓施工起火　百餘人緊急疏散

▲▼南韓首爾市中心一棟大樓21日上午發生火災。（圖／翻攝自X）

▲南韓首爾市中心一棟大樓21日上午發生火災。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市中心一棟大樓今（21）日上午發生大火，當時大樓內部正在進行改裝工程。消防部門通報，火勢在起火後約40分鐘後撲滅，現場共有110多人緊急疏散，3名工人接受緊急救助，目前尚未傳出死亡或重傷消息。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，位於南韓首爾特別市中區小公洞的首爾中心大樓（Seoul Center Building），於21日上午9時45分發生，起火點疑似是進行翻修作業的3樓工地區域，火勢迅速蔓延並冒出濃煙，現場一度混亂。當時共有104名工人自行逃生，但仍有10多人因濃煙受困，只能爬上屋頂等待消防員救援。

首爾消防當局在出動大量人員與裝備後，於上午10時30分左右控制火勢，目前正撲滅剩餘的火勢，並在現場進行安全檢查，初步確認並無重大人員傷亡，但3名工人因吸入濃煙或輕傷接受現場應急處置。

由於火警發生在首爾市中心，造成周邊交通一度受阻。首爾市交通資訊系統（TOPIS），指出消防作業影響下，市廳站通往威斯汀朝鮮飯店方向的世宗大路18街路段暫時封閉，警方與消防單位正在現場維持秩序並調查起火原因與損失規模。

