21風味館「5大優惠」品牌日限定　烤雞下殺299元、炸雞桶72折

▲21風味館品牌日明日登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「21風味館（21PLUS）」每月品牌日來了，限時1天可享「5大限定優惠」，包括整隻香草烤雞最低下殺299元，還有炸雞桶72折、烤雞腿6隻現省300元等好康。

▲炸雞桶每桶下殺269元。

21風味館品牌日將於明（21）日登場，可享「香草烤雞6入組特價1794元」，每隻烤雞只要299元；「香草烤雞3入組特價927元」，較原價可享59折折扣；「香草烤雞2入組特價678元」，現省382元。

以及「香草烤雞腿6入組特價480元」，平均每隻80元；「香脆炸雞桶（5入）2桶特價538元」，72折折扣每塊炸雞只要54元，各門市數量有限、售完為止。

▲拿坡里炸雞限時買4送4。（示意圖）

另外，拿坡里至11月3日前則祭出「炸雞買4送4」，可享買4塊炸雞送4支青花椒烤雞翅，特價260元，以及「4塊炸雞下殺61折」，特價159元。

加碼4款MINI系列套餐下殺8折，「A組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+現炸脆薯或起酥紅豆派特價120元；「B組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香酥雞塊特價128元；「C組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香草烤雞翅特價136元；「D組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+炸雞2塊特價144元，以上優惠內用、外帶皆適用。