漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

▲漢堡王推出萬聖節限定套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節即將到來，速食品牌「漢堡王」特意推出「萬聖節限定套餐」，把華堡、雞排堡換上橘色麵包結合黑色芝麻，營造過節氛圍，10月23日起至11月9日限時18天開賣。

▲▼華堡、雞排堡升級變成橘色麵包配黑色芝麻，打造萬聖節氛圍感。

漢堡王推出2款萬聖節套餐，把華堡、雞排堡的漢堡包升級成橘色麵包配黑色芝麻，打造濃厚氛圍感，其中「萬聖節華堡餐」內含華堡+小薯+中飲，萬聖節華堡是使用大片火烤牛肉搭配多種鮮蔬、炸洋蔥、培根及雙份起士，再淋上日式照燒醬，售價199元。

「萬聖節雞排堡餐」內含雞排堡+小薯+中飲，萬聖節雞排堡則採用超大雞腿排炸至金黃酥脆，搭配大份量生菜、番茄及濃郁照燒醬，售價189元，提醒機場內、科技廠內、兒童樂園門市不販售。

▲達美樂萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」。

另外，達美樂也有萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」，選用暗黑系經典可可火山搭配隨機抽選的糖果為披薩變裝，口味部分則結合綿密香甜台灣舊北蕉、濃郁可可，再加上繽紛糖果的三重元素，售價399元，凡購買即可參加「糖果抽抽樂」1次，並依抽出貼紙兌換3款糖果任一種，有巧克力豆、小熊軟糖及雷根糖。

同步推出2款萬聖節限定組合套餐47折起，包括「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個+經典系列小披薩1個+1.25L大可樂，售價588元；「萬聖小套餐」內含經典或招牌系列大披薩1個+小資拼盤1份（香烤雞條+蝴蝶酥+薯球）+1.25L大可樂，售價568元。