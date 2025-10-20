　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

▲▼漢堡王推出「萬聖節限定套餐」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出萬聖節限定套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節即將到來，速食品牌「漢堡王」特意推出「萬聖節限定套餐」，把華堡、雞排堡換上橘色麵包結合黑色芝麻，營造過節氛圍，10月23日起至11月9日限時18天開賣。

▲▼漢堡王推出「萬聖節限定套餐」。（圖／業者提供）

▲▼華堡、雞排堡升級變成橘色麵包配黑色芝麻，打造萬聖節氛圍感。

▲▼漢堡王推出「萬聖節限定套餐」。（圖／業者提供）

漢堡王推出2款萬聖節套餐，把華堡、雞排堡的漢堡包升級成橘色麵包配黑色芝麻，打造濃厚氛圍感，其中「萬聖節華堡餐」內含華堡+小薯+中飲，萬聖節華堡是使用大片火烤牛肉搭配多種鮮蔬、炸洋蔥、培根及雙份起士，再淋上日式照燒醬，售價199元。

「萬聖節雞排堡餐」內含雞排堡+小薯+中飲，萬聖節雞排堡則採用超大雞腿排炸至金黃酥脆，搭配大份量生菜、番茄及濃郁照燒醬，售價189元，提醒機場內、科技廠內、兒童樂園門市不販售。

▲▼達美樂超人氣「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」。

另外，達美樂也有萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」，選用暗黑系經典可可火山搭配隨機抽選的糖果為披薩變裝，口味部分則結合綿密香甜台灣舊北蕉、濃郁可可，再加上繽紛糖果的三重元素，售價399元，凡購買即可參加「糖果抽抽樂」1次，並依抽出貼紙兌換3款糖果任一種，有巧克力豆、小熊軟糖及雷根糖。

同步推出2款萬聖節限定組合套餐47折起，包括「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個+經典系列小披薩1個+1.25L大可樂，售價588元；「萬聖小套餐」內含經典或招牌系列大披薩1個+小資拼盤1份（香烤雞條+蝴蝶酥+薯球）+1.25L大可樂，售價568元。

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11買1送1、全家買2送2

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11買1送1、全家買2送2

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有PLANC跟PLAND給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

【選舉落幕】盧秀燕恭賀鄭麗文當選，其他人也好棒

消費熱門新聞

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

全聯推出超萌「Miffy兔」康寧餐具29折起

Solaire Resort盛大德國啤酒節登場

家庭機車選購調查結果出爐

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

全家「香菜霜淇淋」擴大門市販售

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

板橋大遠百週年慶起跑　光速解鎖購物攻略

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

全聯推萬聖節限定零食、甜點　滿額送帽子

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

更多熱門

相關新聞

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」秋季熱銷「茶金蒙布朗」今年復刻再回歸，選用日式抹茶+鐵觀音雙茶結合香甜栗子，即日起限時限量販售至11月30日。另外，哈根達斯「烤冰淇淋堡」近日也推出「自由配」組合，開放冰淇淋、佐料、內餡自由搭配。

妃妃姐姐親水萌樂園永康萬聖節嗨翻登場

妃妃姐姐親水萌樂園永康萬聖節嗨翻登場

搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」

搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」

森森燒肉推出全新品牌「Queen」

森森燒肉推出全新品牌「Queen」

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王達美樂萬聖節

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面