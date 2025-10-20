　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

代言人楊謹華奪金鐘視后　Uber Eats「慶功活動」限時7天開跑

▲▼楊謹華。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊謹華奪下第60屆金鐘獎最佳女主角。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

演員楊謹華獲第60屆金鐘獎最佳女主角，為歡慶代言人奪金，外送平台「Uber Eats」祭出全民慶功活動，即日起限時7天只要輸入指定優惠碼即可享美食外送及外帶最低6折。

楊謹華今年成為Uber Eats最新「（應該）都點得到」品牌代言人，並在上周的第60屆金鐘獎搶下最佳女主角寶座，為慶祝楊謹華順利奪金，Uber Eats APP即日起至10月26日祭出限時慶功活動，期間凡輸入優惠序號「影后點得到」，即可享最低6折起美食外送及外帶優惠，單筆最高現折100元，實際優惠內容依APP為主。

業者同步公開三金期間最受歡迎的「追星神隊友」外送美食，豆漿、煎包與飯糰穩居榜單TOP3，還有漢堡速食、各式炸物也是人氣選擇；生鮮雜貨部分由「金針菇」意外拿下冠軍。另外，南投、苗栗及花東的訂單量則比平日飆升20至40%。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda10月美食優惠一次看。（圖／foodpanda提供）

除外，foodpanda10月也網羅一系列美食限定優惠碼，包括指定餐廳消費滿額打65折，最高現折140元，還有星巴克第2杯5折等好康。

●foodpanda美食外送優惠
1. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿280元打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿320元打65折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天爽」，可享「指定餐廳美食外送下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「叫外送最食在」，可享「指定餐廳美食外送下單滿299元打85折」優惠，最高現折45元；指定餐廳輸入優惠碼「叫外送最食在」可享「下單滿299打9折」優惠，最高現折30元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至10月28日免優惠碼可享「麥當勞可可布朗尼冰炫風特價69元」，部分分店不適用，售完為止。

6. 即日起至11月11日免優惠碼可享「麥當勞藍莓卡士達雙餡派最高省12元」，部分分店不適用。

7. 即日起至11月4日免優惠碼可享「星巴克特選馥郁那堤／醇濃抹茶那堤／焦糖奶香星享那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

8. 即日起至11月4日免優惠碼可享「星巴克冰搖清爽雙杯組特價275元（須點購大杯冰搖蜂蜜脆糖核桃燕麥咖啡1杯+冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡1杯）」，部分分店不適用。

9. 即日起至10月31日每周二限定凡輸入優惠碼「週二星享日」，可享「星巴克指定專區滿額現折70元」優惠，部分分店不適用。

10. 10月21日、10月28日免優惠碼可享「星巴克特大杯巧克力可可碎片星冰樂／特大杯冰那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

