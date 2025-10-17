賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

▲總統賴清德勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德總統今（17日）上午前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。「海強操演」演訓強調國軍守護海域主權、維護海上交通線安全的決心，賴總統勗勉時談到的「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，也呈現在近期國安韌性特別預算及未來各類建軍整備計畫，持續凸顯台灣對新科技與不對稱戰力的投資，在世界各國紛紛重視國防投資與責任分擔的同時，台灣並未置身事外。

本次的「海強操演」是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務。因應中國可能使用封鎖、隔離等威脅，透過「海強操演」演訓也能強調國軍守護海域主權、維護海上交通線安全的決心。

賴清德感謝海軍士官兵完成為期5天的「海強操演」，期勉持續秉持忠義軍風，成為「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。除勗勉部隊外，賴也登上海軍左營艦，視導防空武器以及艦載無人機，了解高科技裝備和無人載具的運用，發揮尖端戰備與防衛韌性。

賴清德在今年國慶演說，除了重申提升國防預算、展現自我防衛的決心，更闡述特別預算要達成的三大目標：打造「台灣之盾」防空系統（T-Dome）、加速引進AI等高科技以強化不對稱作戰、並持續投資國防創新科技以厚植國防產業實力。

賴總統今勗勉談話也提到，國軍將持續推動「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，同樣的理念，也呈現在近期的國安韌性特別預算及各類建軍整備計畫。特別是在中國持續進行軍事擴張、灰色地帶襲擾等新型態威脅時，國防建軍將持續整合新興兵力及裝備技術；也透過強化各級部隊實戰化的訓練及驗證，整體提升聯合作戰能力。

國防建軍整備也持續凸顯台灣對新科技與不對稱戰力的投資，包括各式飛彈、無人載具、以及強化作戰持久性與存活率的設施。在世界各國紛紛重視國防投資與責任分擔的同時，台灣並未置身事外，持續增加國防支出以維護台海和平。