美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國參議院通過年度國防授權法案，強烈建議台灣參與「環太平洋軍演」（RIMPAC），引發國際關注。對此，國防部長顧立雄今（14日）受訪時表示，台美之間的軍事交流、合作依照相關管制節點密切進行中，有關美國國會建議的部分，要等到政府公布才能進行對外說明，在未正式公布前，我們不予評論。

美國參議院9日深夜以77票對20票通過年度《國防授權法案》（NDAA），金額高達9250億美元。法案中特別納入「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），不僅保留對台10億美元（約新台幣305億元）的軍援條款，還強烈建議美國國防部在適當情況下邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC），並推動雙方共同研發無人機。

對此，顧立雄表示，台美之間的軍事交流、合作依照相關管制節點密切進行中，有關美國國會建議的部分，要等到政府公布才能進行對外說明，在未正式公布前，我們不予評論。媒體追問，對於明年台灣參與環太平洋軍演是否樂觀看待？顧立雄指出，我們會陸續靜待美方最後決定。

國防部則回應，臺美雙方具有緊密之安全合作機制，各項交流與合作計畫，均依節點執行，以共同維持區域和平與穩定。國防部感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持；惟未經雙方政府正式公告之售(援)臺規劃，援例不予評論。

另外，南韓媒體撰文指我國海軍、陸軍裝備老舊，屬於二戰時期，質疑我國戰力。對此，顧立雄提到，現在主要按照聯合作戰計畫，會依照建軍實戰面向，包括不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力提升及厚實應處能量來採購新式裝備。

顧立雄強調，等到籌購新式裝備、到位之後，會陸續淘汰過去舊式裝備，達到提升作戰能力。