採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

▲國防部長顧立雄14日回應500cc瓶裝水爭議。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委馬文君日前指國防部在「韌性特別預算案」中浮編國防預算，包括採購1瓶要價120元的5年效期瓶裝水，而國防部指出，國內可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。對此，國防部長顧立雄今（14日）說，現在只是在預算編列階段，等到採購計畫要執行時，自然會做相關商情訪查，只要國內有產能，自然會依國內生產的實際價格，進行公開招標。

馬文君9日指出，國防部編列預算達1132億餘元，其中國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元，而國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

同日，國防部發言人孫立方指出，以往儲存的戰備運用水保存期限較短，大概一年，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，目的是要從實戰觀點思考水要儲存到足夠量，且儲存地點跟條件等也有特定需求，這種狀況下來能符合戰時需求。國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將說，當初參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算，另國內產可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。

顧立雄14日到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢。會前媒體詢問顧立雄，120元500cc的瓶裝水部分，上週國防部說有找到廠商能報價、能生產，那報價大概說是多少？顧立雄回應，國防部現在只是在預算編列階段，等到採購計畫要執行時，自然會做相關商情訪查，只要國內有產能，自然會依國內生產的實際價格，進行公開招標。