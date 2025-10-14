　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

▲國防部長顧立雄14日回應500cc瓶裝水爭議（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄14日回應500cc瓶裝水爭議。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委馬文君日前指國防部在「韌性特別預算案」中浮編國防預算，包括採購1瓶要價120元的5年效期瓶裝水，而國防部指出，國內可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。對此，國防部長顧立雄今（14日）說，現在只是在預算編列階段，等到採購計畫要執行時，自然會做相關商情訪查，只要國內有產能，自然會依國內生產的實際價格，進行公開招標。

馬文君9日指出，國防部編列預算達1132億餘元，其中國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元，而國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

同日，國防部發言人孫立方指出，以往儲存的戰備運用水保存期限較短，大概一年，現在要採購是長達5年的特別規格飲用水，目的是要從實戰觀點思考水要儲存到足夠量，且儲存地點跟條件等也有特定需求，這種狀況下來能符合戰時需求。國防部後次室後勤管理處處長陳益志少將說，當初參考日本現行市場進口台灣的價格來編列相關預算，另國內產可以生產保存期限5年以上飲用水，到時候會依照招標結果來辦理預算支應。

顧立雄14日到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢。會前媒體詢問顧立雄，120元500cc的瓶裝水部分，上週國防部說有找到廠商能報價、能生產，那報價大概說是多少？顧立雄回應，國防部現在只是在預算編列階段，等到採購計畫要執行時，自然會做相關商情訪查，只要國內有產能，自然會依國內生產的實際價格，進行公開招標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了
金正恩蓋10km「萬里長城」！　壯觀照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

更多熱門

相關新聞

美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

美國會挺台參與環太平洋軍演　顧立雄：靜待美方最後決定

美國參議院通過年度國防授權法案，強烈建議台灣參與「環太平洋軍演」（RIMPAC），引發國際關注。對此，國防部長顧立雄今（14日）受訪時表示，台美之間的軍事交流、合作依照相關管制節點密切進行中，有關美國國會建議的部分，要等到政府公布才能進行對外說明，在未正式公布前，我們不予評論。

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

美國防部「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中

賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

關鍵字：

馬文君國防部顧立雄瓶裝水500cc水

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面