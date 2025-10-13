快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

▲海軍13日透露，尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件目前。（資料照／台船提供）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」進度卡關，國防部長顧立雄今（13日）表示，海上測試前的裝備測試跟調校還是需要時間。海軍司令部中午進一步透露，為進行海上測試，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。

立法院外委會13日上午安排國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，並備質詢，儘管全程採秘密會議，但顧會前受訪強調會請海軍就能公開部份完整說明。

海軍中午以新聞稿指出，今專題報告獲得跨黨派委員支持與共識，希海軍按部就班，以「安全無虞」及「品質確保」為首要，執行潛航測試前整備及安全評估，於達到潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試。

針對原型艦海上測試執行概況，海軍說，原型艦測試是採漸進式構型研改策略，需長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分「浮航測試」、「淺水潛航」及「深水潛航」等三階段逐步執行，自2025年6月17日起已進入浮航測試階段。

海軍指出，迄今共執行3次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證，而為達成潛航裝備及安全評估所需條件，安排2025年7月8日至9月2日進台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎臺裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。

海軍透露，為進行海上測試，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。

有關目前整備現況，海軍進一步說，為達潛航安全目標，海軍專案團隊積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，置重點於上述兩大系統，希能加速完成潛航前整備。

在「主機與電力管理系統」方面，海軍表示，為達艦船動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，以減少人為操作風險，增加潛航安全係數，刻正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。另，主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證。

IPMS部分，海軍指出，IPMS 為高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續實施軟體修改及驗測。而現在台船已增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。

至於後續海上測試規劃，海軍表示，完成前述海上測試前整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，於達到潛航安全條件後，安排海上測試。海軍說，（一）浮航測試：目前已執行3次，接續實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段。（二）淺水潛航測試：主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證。（三）深水潛航測試：主要執行艦船操縱、艦船性能、緊急功能、偵蒐裝備及戰鬥管理等類別功能驗證。

海軍強調，國造潛艦歷經裝備籌獲、建造組裝及測試驗證等首次造艦挑戰，將按部就班達成海上測試目標，海軍並依法依約履驗，要求台船於交艦前完成改正，最終在符合安全與品質的前提下完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。