八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

▲副市長蘇俊賓出席八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年桃園市八德區全民健走活動，19日在八德埤塘自然生態公園熱鬧登場，吸引近萬名市民熱情參與，沿著生態水岸完成約4公里的健走路線，為八德注入滿滿的運動活力與社區凝聚力。

出席活動的副市長蘇俊賓表示，八德埤塘生態公園是全國少數通過環境部認證的環境教育設施場所，也是八德地區最具代表性的地標之一。本次健走活動結合生態教育理念，讓市民在運動中親近自然、欣賞埤塘之美，體驗環境工法與生態保育成果的結晶，也藉此，展現八德居民對健康生活與在地文化的熱情與渴望。

▲八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

活動自清晨7時熱鬧揭開序幕，在充滿朝氣的開場表演與暖身操帶動下，近萬名參與者從埤塘生態公園陸續出發，沿途洋溢笑聲與活力。健走隊伍返回主會場後，由尬斯樂團與表兄妹樂團接力演出，不斷電的精彩表演掀起現場高潮。完成全程健走的民眾，還可憑集章兌換輕巧實用的折疊登山背包，可謂健康享好康。

最受矚目的摸彩活動壓軸登場，區公所準備了豐富多樣的獎項，包括頭獎電動機車、變頻冰箱及最新款 iPhone 17 手機等豪華好禮，讓幸運得主驚喜連連、全場歡呼聲不斷。八德區長蔡豊長期盼市民能透過健走活動，在美麗的埤塘水岸中放慢步調、舒展身心，達到健康與快樂並行的生活目標。