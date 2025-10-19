　
    • 　
>
地方 地方焦點

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

▲八德區全民健走

▲副市長蘇俊賓出席八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年桃園市八德區全民健走活動，19日在八德埤塘自然生態公園熱鬧登場，吸引近萬名市民熱情參與，沿著生態水岸完成約4公里的健走路線，為八德注入滿滿的運動活力與社區凝聚力。

出席活動的副市長蘇俊賓表示，八德埤塘生態公園是全國少數通過環境部認證的環境教育設施場所，也是八德地區最具代表性的地標之一。本次健走活動結合生態教育理念，讓市民在運動中親近自然、欣賞埤塘之美，體驗環境工法與生態保育成果的結晶，也藉此，展現八德居民對健康生活與在地文化的熱情與渴望。

▲八德區全民健走

▲八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

活動自清晨7時熱鬧揭開序幕，在充滿朝氣的開場表演與暖身操帶動下，近萬名參與者從埤塘生態公園陸續出發，沿途洋溢笑聲與活力。健走隊伍返回主會場後，由尬斯樂團與表兄妹樂團接力演出，不斷電的精彩表演掀起現場高潮。完成全程健走的民眾，還可憑集章兌換輕巧實用的折疊登山背包，可謂健康享好康。

▲八德區全民健走

最受矚目的摸彩活動壓軸登場，區公所準備了豐富多樣的獎項，包括頭獎電動機車、變頻冰箱及最新款 iPhone 17 手機等豪華好禮，讓幸運得主驚喜連連、全場歡呼聲不斷。八德區長蔡豊長期盼市民能透過健走活動，在美麗的埤塘水岸中放慢步調、舒展身心，達到健康與快樂並行的生活目標。

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

基隆暖暖親水季登場　邊玩邊學生態知識

基隆暖暖親水季登場　邊玩邊學生態知識

2025基隆親水季今（5日）於暖暖親水公園盛大開幕，市長謝國樑親自出席啟動儀式，邀請市民攜帶水槍與野餐墊共襄盛舉。活動結合水域遊憩、生態導覽與鄉土教學，打造寓教於樂的夏日體驗。

視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

新北濕地夏令營明開搶　國小生組隊挑戰任務

新北濕地夏令營明開搶　國小生組隊挑戰任務

生下15隻寶寶！黑天鵝入厝新家

生下15隻寶寶！黑天鵝入厝新家

林保署南投分署積極建構生態友善治理溝通平台

林保署南投分署積極建構生態友善治理溝通平台

八德區全民健走埤塘之美生態教育

