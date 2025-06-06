暑假不無聊！新北濕地夏令營明開搶　國小生組隊挑戰任務

▲環教課程「植物好好玩」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025「新北濕地夏令營 一起搞濕蹤」將於7月熱烈展開！新北市政府高灘地工程管理處今年以「探索濕地×任務遊戲」為主題，邀請即將升國小四至六年級的學童組隊參與，深入大漢溪濕地生態廊道，解開人工濕地的運作奧秘，完成夏日濕地挑戰任務。活動將於6月7日上午11點開放報名，敬請把握機會與我們一同「搞濕蹤」。

對學童而言，暑假總是充滿期待，終於能暫時擺脫課業壓力；然而對家長來說，如何安排充實的暑期活動往往是一大難題。高灘處每年精心籌辦的「新北濕地夏令營」，透過生態探索、創意手作及永續教育等多元活動，為孩子打造寓教於樂的暑假體驗。

高灘處長黃裕斌指出，新北市河濱公園提供全年齡層完善的休閒設施，暑假期間特別規劃濕地夏令營，設計兩條特色路線：一是探索鹿角溪人工濕地及樹林垃圾焚化廠；二是造訪新海三期人工濕地及湳仔溝鐵馬驛站。活動更結合周邊抽水站參訪，讓學童認識防洪水利設施，透過兩天營隊深入瞭解都市濕地生態及其保護系統的重要價值。

「2025新北濕地夏令營-一起搞濕蹤」共分4梯次，每梯次限額30名（國小升四至六年級），活動日期為7月8-9日、12-13日、19-20日及22-23日，採兩天不過夜形式。歡迎喜愛自然、不畏陽光、熱衷團隊合作與任務挑戰的孩子報名參加，報名將於6月7日（周六）上午11點準時開放，今夏與我們共創難忘的濕地探險回憶！

▲在湳仔溝鐵馬驛站探索大漢溪的前世今生。

▲環教課程「水質現形記」，檢測水質了解水環境的變化。