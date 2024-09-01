建構生態友善治理溝通平台　林保署南投分署辦工程生態教育訓練

▲紅外線攝影機攝得藍腹鷴。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署於8月29日舉辦第9場工程生態友善座談會及教育訓練，聚焦探討工程生態友善機制及常見錯誤樣態，促進生態友善治理與學者專家、NGO之間的交流合作，提升生態友善治理的理解與實踐能力。

林業保育署南投分署指出，當日活動的生態教育訓練實務性強，內容涵蓋設計監造單位及施工廠商如何填寫線上生態表單的流程，同時考量到監造及施工廠商在工程實務中常見的樹木保護與移植問題處理方式不一，也特別邀請嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳提供最佳處理方法，強化參與者在實際工程操作中對生態保護能力，確保各項施工能夠在生態友善的框架下進行。

▲▼林業保育署南投分署建立生態友善治理溝通平台。（圖／林業保育署南投分署提供）

與會的東海大學生態與環境研究中心助理研究員陳志豪，及台灣石虎保育協會理事李璟泓，除肯定南投分署在生態友善機制的努力，也在會中分享多項關鍵建議與經驗。

南投分署表示，此次座談會及教育訓練成功匯聚多方專業意見，未來將持續深化與各界的交流合作，建立更為全面的生態友善治理溝通平台，為生態保育與工程發展尋求最佳平衡，並將依據林業保育署公共工程生態友善機制手冊，擇期召開分區工作圈會議，審議各年度計畫工程的需求性及生態檢核分級，歡迎關心生態議題的人士踴躍參加。