丟成垃圾錯了！抽取式衛生紙包裝袋「能回收」　丟錯可罰千元

▲抽取式衛生紙。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人用完抽取式衛生紙，習慣把外層塑膠包裝當垃圾丟掉。台中市環保局提醒，只要是透光、單一材質、乾淨的塑膠袋，就可以將塑膠袋鋪平打結蒐集成袋，交由清潔隊回收或民間清除機構回收。另外，若垃圾分類不確實，依《廢棄物清理法》，可處1200元以上、6000元以下罰款。

台中市環保局曾在粉專「台中好環保」分享，「哪些塑膠袋可以回收呢？」答案是「透光、單一材質、乾淨的塑膠袋」，只要將塑膠袋鋪平打結蒐集成袋，就可以交由清潔隊回收或民間清除機構回收了。

至於哪些是不可回收的塑膠袋，答案是「複合材質（有經過特殊處理的）或內層有鋁箔、紙、PLA或用多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋及髒污無法清理乾淨之塑膠袋」，這些塑膠袋要當作一般垃圾，轉化成焚化爐能源發電處理。

就有網友詢問，「請問『衛生紙』的包裝袋（單包裝），可以回收嗎？」台中市環保局則回覆，「衛生紙的包裝袋可以收集後，跟一般的塑膠袋裝再一起交給回收車回收，只要不是複合性材質的塑膠袋，裡面無內容物無髒汙，都可以裝在一起交給回收車回收。」

除了衛生紙包裝袋之外，衛生局也解惑其他網友的問題，「超市包裝蔬菜的塑膠袋，乾淨的是可以回收，上面有膠帶的部分要請去除，因為有膠帶的塑膠袋就會被當成一般垃圾處理，是可以用剪刀剪掉或撕起來。」一般商品外包裝「封膜」則是屬於一般垃圾。

此外，在「回收大百科」搜尋會發現，抽取式衛生紙包裝多是單一材質的PP塑膠膜，材質單純，回收後還能再利用。值得注意的是，若垃圾分類不確實，依《廢棄物清理法》，可處1200元以上、6000元以下罰款。