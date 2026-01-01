羅山綻放《風彩》！回收物創作藝術作品　2創作人點亮縱谷新視野

▲▼阿德與夥伴Vivian利用回收物品加入自然元素在作品中融合交錯，化作一場色彩繽紛的舞蹈。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長期秉持「設計美學」與「生態永續」理念，致力於打造兼具在地特色與環境友善的景區場域。近日於羅山遊客中心展出的藝術作品《風彩》，以獨特的視覺語彙與自然互動形式，吸引眾多遊客駐足欣賞，成為縱谷園區中引人注目的新亮點。

縱管處指出，《風彩》所描繪的不僅僅是風的形象，而是多重風的交響樂。從稻田上拂過的微風，到中央山脈和海岸山脈送來的清爽氣息，再到羅山瀑布吹送的水霧，這些自然元素在作品中融合交錯，化作一場色彩繽紛的舞蹈。

本次創作邀請到移居花東富里鄉J工廠的阿德及夥伴Vivian，2位創作人原本在台北從事服裝設計，因為喜歡花東而移居花東，阿德擅長老屋空間改造、燈光氛圍營造、回收物品再生燈，最愛以回收舊物再生循環成各式創藝的燈飾，他說因為在點亮的那一刻，他感受到了家的溫暖；而Vivian則擅長服裝設計、打版與製作，舊衣改造設計及鉤織。

▲▼《風彩》，以獨特的視覺語彙與自然互動形式，吸引眾多遊客駐足欣賞，成為縱谷園區中引人注目的新亮點。

縱管處處長許宗民說，這次已經是第2次跟J工廠合作，在創作材料上，仍是選用回收布邊條及廢棄電風扇鐵網進行設計，不僅呼應縱管處推動低碳淨零與 ESG 環保理念，也展現資源循環再利用的設計巧思。布邊條隨風擺動，如同為土地訴說故事；電風扇鐵網則化身為藝術結構骨架，支撐整體作品動態，賦予環保材料嶄新的藝術生命，不僅為羅山遊客中心增添視覺亮點，更透過藝術介入，創造旅客與自然互動的體驗契機。期盼藉由此類作品，引導遊客在慢遊縱谷的過程中，重新思考人與自然之間的關係，並深化對環境保護與永續旅遊的重視。

許宗民說未來將持續與在地藝術家合作，不僅在工程建設或是活動辦理，希望藝術創作的成果，皆在花東化作流動的風景，讓遊客在花東縱谷旅程增添值得停留與感受的藝術時刻。

相關資訊：

花東縱谷國家風景區管理處官網：

https://www.erv-nsa.gov.tw

諮詢電話：

免付費服務專線 0800-000115；

羅山管理站 03-8821725

J工廠https://www.facebook.com/factoryJ/