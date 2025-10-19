台東「相挺做環保表揚大會」登場　19家業者獲獎

▲台東環保局表揚19家績優業者。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環境保護局19日舉辦「114年相挺做環保表揚大會」，表揚今年在維護環境品質與推動永續發展表現優異的業者與團體。共有「優良機車排氣檢驗站」、「淨海聯盟年度競賽」、「畜牧場及堆肥場環境優良」三大類共19家業者獲獎。環保局特別感謝各界共同投入，讓台東的自然環境與生活品質持續向前。

台東縣政府表示，台東以「真實自然」為核心理念，長期重視山林、海洋與空氣品質的守護，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」。這些珍貴的自然資源是民眾生活的根基，也代表著台東的價值與驕傲。唯有全民攜手守護，才能讓來訪的旅人深刻感受到這片土地的純淨與感動。

環保局指出，今年從全縣62個檢驗站中評選出10站「優良機車排氣檢驗站」，肯定業者落實空污檢測與管理，並依環境部規範加強稽查作業，有效降低機車污染排放，共同維護清新空氣品質。

在「淨海聯盟年度競賽」方面，環保局感謝成員們於漁作、水下活動及海灘遊憩過程中，自主清理海洋廢棄物、通報污染熱點，展現友善海洋的實際行動。這群熱心的淨海夥伴不僅守護了海洋生態，也展現跨單位協力合作的環保精神。

環保局並針對全縣畜牧場及堆肥場進行環境優良評比，透過實地輔導、訪查與後續追蹤，評選出在環境管理及設施改善方面表現突出的前三名業者。此舉除肯定業者努力，也希望發揮示範帶動效應，推動產業自主管理，邁向永續經營的環境友善畜牧模式。

環保局表示，本次表揚不僅是肯定，更是一種行動的呼籲。期待透過成功案例分享，激勵更多業者投入污染防治與環境管理，共同打造永續、友善的生活環境。未來，環保局將持續推動相關政策與實際行動，攜手產業與民眾共同守護台東，讓環境保護成為全民幸福與健康生活的基石。

114年相挺做環保表揚大會獲獎名單如下：

優良機車排氣檢驗站：公園機車行、樺陽車業行、永大車業行、宏泰機車行、連豐機車行、順風機車行、東園機車行、金發機車行、東豐車業行、立大機車行。

淨海聯盟評比競賽：漁發116號、漁能發、福海1號、東大山海部落遊憩教育中心、樂潛殿、東岸海師（林明春師長）。

畜牧場及堆肥場環境改善優良：豐邑牧場、元明牧場、億統堆肥場。