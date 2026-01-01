　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

張善政探視元旦寶寶！發布多項婦幼新政策　打造育兒友善城市

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，全市預計有65位元旦寶寶將誕生。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，全市預計有65位元旦寶寶將誕生。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日上午前往桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，並致贈桃園乖寶包作為新生兒賀禮。張善政表示，桃園為六都中唯一人口自然正成長城市，粗出生率高達7‰，今天預估有65位新生兒成為桃園市民，市府將持續推動婦幼友善政策，讓媽媽及新生兒皆能獲得完善健康保障，為桃園孩子打造安心成長友善環境。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，其中有準爸爸帶著小孩來陪伴孕婦待產。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，其中有準爸爸帶著小孩來陪伴孕婦待產。（圖／市府新聞處提供）

張善政伉儷今天一早在立委萬美玲、市議員張碩芳、婦幼局長杜慈容、衛生局長賈蔚、桃園區副區長邱創正及秉坤婦幼醫院院長洪秉坤等人陪同下關心元旦寶寶與待產準媽媽、準爸爸們。

張善政指出，桃園市府自今日起推出孕期疫苗補助、升級版「好孕專車」及到宅坐月子等服務。凡設籍桃市或配偶設籍桃市且尚未取得身分證孕婦，孕期滿28至36週均可申請百日咳混合疫苗補助新台幣1800元，RSV疫苗則依胎次加碼補助1800至7680元；「好孕專車」車資補助效期延長至產後1年，復興區服務範圍亦涵蓋嬰幼兒預防保健及一般醫療就診；另外設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦均可申請「到宅坐月子服務」。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午探視元旦寶寶，陪同者還包括立委萬美玲等人。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政伉儷今天上午探視元旦寶寶，陪同者還包括立委萬美玲等人。（圖／市府新聞處提供）

市府婦幼局說明，自今年2月1日起將擴大辦理「友善托育補助2.0」，雙胞胎家庭送托準公共托育，第1胎負擔2000元、第2胎1000元，第3胎以上幼兒全額補助，以減輕多子女家庭托育壓力。另桃園亦率全國之先推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，保障0至6歲幼童乘車安全。透過涵蓋孕期健康防護、產後照顧、托育補助及交通安全等服務，從懷孕、生產到育兒提供全方位支持，讓媽媽安心生、孩子健康成長。

 【更多新聞】

2年沒工作！超商搶芭樂汁、香菸　落網辯活不下去...德國男慘了

桃園ON AIR跨年晚會散場！數萬人湧入桃捷　A19站15分鐘完成疏運

東部男衝桃園找友跨年！違停路旁被查出酒駕+毒駕　這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

台中醫院元旦雙寶報到　父女同天生！

台中醫院元旦雙寶報到　父女同天生！

今天（1日）台中醫院誕生2名元旦寶寶，都是女嬰，值得一提的是，其中1名寶寶的雙親是印尼籍，父親也是元旦寶寶，母親則是10月10日出生，產房醫護人員聽到1家3口都是台灣國定假日出生，每年生日只要在台灣都能放假，除了羨慕，也給予最真心的祝福！　

喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶搶頭香

喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶搶頭香

台中茂盛醫院喜迎第1個元旦寶寶　3娃接續出世

台中茂盛醫院喜迎第1個元旦寶寶　3娃接續出世

桃園長者圓夢計畫成果亮眼　張善政推科學運動抗老化

桃園長者圓夢計畫成果亮眼　張善政推科學運動抗老化

桃捷綠線工程首創7台潛盾機啟動　全線預計2030年完工

桃捷綠線工程首創7台潛盾機啟動　全線預計2030年完工

關鍵字：

元旦寶寶張善政65位發布多項婦幼新政策

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面