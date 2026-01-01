張善政探視元旦寶寶！發布多項婦幼新政策　打造育兒友善城市

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，全市預計有65位元旦寶寶將誕生。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日上午前往桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，並致贈桃園乖寶包作為新生兒賀禮。張善政表示，桃園為六都中唯一人口自然正成長城市，粗出生率高達7‰，今天預估有65位新生兒成為桃園市民，市府將持續推動婦幼友善政策，讓媽媽及新生兒皆能獲得完善健康保障，為桃園孩子打造安心成長友善環境。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午至桃園區秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，其中有準爸爸帶著小孩來陪伴孕婦待產。（圖／市府新聞處提供）

張善政伉儷今天一早在立委萬美玲、市議員張碩芳、婦幼局長杜慈容、衛生局長賈蔚、桃園區副區長邱創正及秉坤婦幼醫院院長洪秉坤等人陪同下關心元旦寶寶與待產準媽媽、準爸爸們。

張善政指出，桃園市府自今日起推出孕期疫苗補助、升級版「好孕專車」及到宅坐月子等服務。凡設籍桃市或配偶設籍桃市且尚未取得身分證孕婦，孕期滿28至36週均可申請百日咳混合疫苗補助新台幣1800元，RSV疫苗則依胎次加碼補助1800至7680元；「好孕專車」車資補助效期延長至產後1年，復興區服務範圍亦涵蓋嬰幼兒預防保健及一般醫療就診；另外設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦均可申請「到宅坐月子服務」。

▲桃園市長張善政伉儷今天上午探視元旦寶寶，陪同者還包括立委萬美玲等人。（圖／市府新聞處提供）

市府婦幼局說明，自今年2月1日起將擴大辦理「友善托育補助2.0」，雙胞胎家庭送托準公共托育，第1胎負擔2000元、第2胎1000元，第3胎以上幼兒全額補助，以減輕多子女家庭托育壓力。另桃園亦率全國之先推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，保障0至6歲幼童乘車安全。透過涵蓋孕期健康防護、產後照顧、托育補助及交通安全等服務，從懷孕、生產到育兒提供全方位支持，讓媽媽安心生、孩子健康成長。