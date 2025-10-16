告別鉛污染！陸研發「錫基鈣鈦礦」太陽能電池　光電轉換率17.7%

▲「錫基鈣鈦礦」太陽能電池。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

復旦大學科研團隊近日宣佈研究成果，在綠色環保太陽能領域取得重大突破，成功研製出全球首款「全生命周期無害」的錫基鈣鈦礦太陽能電池，不僅徹底告別含鉛材料，更以17.7%的光電轉換效率創下世界紀錄。研究成果已於10月15日登上《自然》（Nature）期刊。

▲復旦大學梁佳青年研究員團隊。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，鈣鈦礦太陽能電池因效率高、成本低、製程簡便，被視為下一代光伏（太陽能，下同）技術的重點發展方向，但傳統材料含鉛，存在潛在環境與健康風險。

復旦大學智能材料與未來能源創新學院研究員梁佳團隊自2021年起聚焦以「錫」取代鉛，致力打造真正環保無毒的太陽能電池。

梁佳團隊針對缺陷調控、界面優化及載流子抽取等核心問題持續攻關，建立了從材料生長到能帶調控的完整技術體系。最終研發的錫基鈣鈦礦電池經第三方機構驗證，光電轉換效率達17.7%，超越此前全球紀錄的16.5%，成為目前同類產品效率最高的裝置。

梁佳表示，新技術不僅環保安全，更適合在與人類密切接觸的能源場景應用，例如車頂發電系統或建築光伏整合，既能穩定供電，也可避免鉛污染。他強調，團隊下一步將與企業合作推動產業化，未來有望在光伏建築、可穿戴能源與離網供能等領域廣泛應用。