ITF線上旅展機票76折起　飛日本免萬元、往返曼谷4050元起

▲ITF線上旅展推出精選航線8折起優惠。（圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

ITF台北國際旅展11月7日在台北南港展覽館一館舉行，不少航空公司提前推出線上旅展優惠，精選航線最低76折起，中華航空台北-曼谷來回未稅價4,050元起，長榮航空台北往返沖繩8,967元起，國泰航空指定航點滿20000元再折2000元。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航即日起至11月10日提供台灣出發航線76折起優惠，台北-曼谷來回機票未稅價4,050元起，台北-名古屋7,290元起，12月3日開航台北來回直飛鳳凰城更祭出優惠價17,820元起。

長榮航空：

長榮航空即日起至11月16日推出台灣地區出發精選航線84折起，適用出發區間為即日起至2026年9月30日，台北往返首爾8,951元起、台北往返大阪12,880元起、台北往返沖繩8,967元起、台北往返曼谷7,824元、台北往返西雅圖24,124元起。

星宇航空：

星宇航空即日起至11月21日推出全航線85折起優惠，適用航點為台灣出發至全航線單程／來回行程；適用出發區間為2025年11月01日至2026年06月30日。

國泰航空：

國泰航空即日起至11月14日針對全球75個熱門航點推出限時8折起優惠，適用出發區間為即日起至2026年9月30日（2026年2月11日至2月18日不適用）。

國泰航空也說，國泰航空會員前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿台幣20,000元或以上（不含稅金及附加費），即可享台幣2,000元折扣，每日限首30筆訂位。此外，凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，即可享加價8,000元起升等商務艙服務。

阿聯酋航空：

阿聯酋航空即日起至10月24日推出限時優惠，凡購買2026年6月30日前出發的機票，最高可享150美元（約台幣4,600元）票價折扣，以經濟艙含稅票價25,555元起、商務艙含稅票價105,999元起的價格暢遊多個精選目的地。

阿聯酋航空舉例，優惠期間台北飛往伊斯坦堡經濟艙25,555元起、飛往羅馬經濟艙27,555元起、飛往米蘭經濟艙30,111元起、飛往巴塞隆納經濟艙31,666元、飛往馬爾地夫商務艙105,999元起。

新加坡航空：

新加坡航空即日起至11月12日前推出全球熱門航點最高85折優惠，新航集團獎勵計劃PPS Club與KrisFlyer會員輸入專屬優惠碼「FLYSQ2025TW」，再享額外95折，還可獲得25%紅利好哩。台灣飛往新加坡每人含稅來回經濟艙票價9,268元起、東南亞8,768元起、澳洲21,398元起、歐洲22,488元起，以及馬爾地夫26,898元起。