民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

▲▼達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲速食店最新披薩優惠整理包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3大連鎖披薩品牌最近都推出優惠，必勝客平日限定下殺199元，達美樂全口味半價，拿坡里則是買大送大。《ETtoday新聞雲》以下整理最新優惠懶人包，供讀者參考。

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲拿坡里買新品金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個。

●必勝客 
必勝客即日起至10月31日祭出平日限定「大比薩199元、299元」超殺優惠，199元口味包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、蒜香起司燻雞培根、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共9種。

299元口味推出和風章魚燒、海鮮、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-四小福+日式照燒雞共11種。

●達美樂
達美樂即日起祭出「披薩半價」優惠，包括火山系列、經典系列、招牌系列、極致系列、巨無霸系列全可享優惠，首推人氣金鑽夏威夷、招牌四喜、韓風炸雞火山、增量起司餅等口味；同步還有「披薩買大送小」好康。

●拿坡里
拿坡里即日起至11月3日祭出「披薩買大送大」優惠，凡購買金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個，且開放口味任選，特價490元；還有「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

