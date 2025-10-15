　
政治

陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

▲▼BLACKPINK。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲BLACKPINK。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接。對此，高雄市長陳其邁也為了BLACKPINK將頭髮染成粉色，並貼心地PO出高雄所有活動，「來高雄看BLACKPINK，當然不能只待一天」。

陳其邁15日晚間PO文，列出高雄一系列活動及優惠：

♡演唱會應援打卡牆
高鐵到高雄，一下車就確定 BP IN YOUR AREA
展示日期：10/17-19（五-日）
發放地點：高雄捷運左營站

♡高雄商圈夜市優惠券
憑演唱會門票即可兌換50元優惠券，合作商圈夜市、精選店家直接消費。
還有多家韓食餐廳推出優惠，憑券消費，就能享有多重好康！
發放日期：10/4、10/5、10/17、10/18、10/19（共5天）
捷運左營站｜美麗島站｜巨蛋站｜高雄車站｜三多商圈站｜鹽埕埔站※各站發放時間請依圖卡

♡K-POP隨播即跳舞蹈大賽
BP演唱會最嗨「前夜祭」，活動現場更有韓星必拍的「360度環繞自拍機」免費快拍，紀錄你的追星造型。
10/17（五）18:30-20:30
中央公園商圈-OFFLINE離線（玉竹二街44號）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁自PO「BLACKPINK粉頭照」。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）

♡高雄百貨優惠
夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、大立百貨、SOGO、義大遊樂世界等百貨
????憑門票兌換折價券、體驗券與專櫃折扣等精彩優惠

♡六大地標×七天點燈應援
愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，點亮粉紅燈光應援
10/13-10/19•17:30~22:30
-
BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG
2025/10/18(六)&10/19(日)6:30PM•高雄國家體育場(世運主場館)

豬麻吉中山店因公司內部因素，暫停高雄韓味美食JUMP吃最優惠活動。
歡迎咚雞咚雞韓式炸雞（三多店）加入活動！活動期間憑高雄商圈夜市優惠券消費滿$399送韓式泡菜一份（活動至12/31止

網友看完紛紛留言，「邁邁市長真的好到無話可說！真的太棒了！我高雄我驕傲」、「不要騙哦！這是藍亦明吧」、「邁邁市長頭貼髮色換上粉色的粉好看耶」、「可怕！連完整配套都生出來了！邁邁超強」。此外，有網友詢問「邁邁市長，網路上瘋傳粉紅色的頭髮是真的嗎？」，陳其邁也回，「用之前的頭貼特別改的喔，好看嗎？」

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

10/14 全台詐欺最新數據

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

