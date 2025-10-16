　
光復連假「84條國道客運85折」　14處省道易塞

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲光復節連假全台84條國道客運推出平均85折優惠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節連假即將登場，公路局表示，光復連假預估有14處易塞路段，疏運期間全台84條中長途國道客運推出平均85折優惠，鼓勵多搭乘公共運輸。

光復節連假自10月24日起至10月26日為期3天，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。公路局預估，光復節連續假期車潮自10月23日周四下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

公路局也預判全台有14處省道易塞，其中地區之主要幹道部分，包括台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路之易塞路段，則包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段，台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等路段易壅塞。

為鼓勵民眾於光復節連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，連假前一日10月23日0時起至10月26日24時止將推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含84條中長途國道客運路線85折優惠、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內使用電子票證轉乘在地客運一段票或基本里程免費優惠，以及58條幸福巴士路線免費搭乘。

10/15 全台詐欺最新數據

光復連假易塞公共運輸國道客運優惠車潮公路局

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

