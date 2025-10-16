光復連假「84條國道客運85折」　14處省道易塞

▲光復節連假全台84條國道客運推出平均85折優惠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節連假即將登場，公路局表示，光復連假預估有14處易塞路段，疏運期間全台84條中長途國道客運推出平均85折優惠，鼓勵多搭乘公共運輸。

光復節連假自10月24日起至10月26日為期3天，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。公路局預估，光復節連續假期車潮自10月23日周四下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於10月24日至10月25日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從10月25日下午開始至10月26日出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局也預判全台有14處省道易塞，其中地區之主要幹道部分，包括台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路之易塞路段，則包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段，台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等路段易壅塞。

為鼓勵民眾於光復節連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，連假前一日10月23日0時起至10月26日24時止將推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含84條中長途國道客運路線85折優惠、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內使用電子票證轉乘在地客運一段票或基本里程免費優惠，以及58條幸福巴士路線免費搭乘。