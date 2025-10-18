　
喊燒猶太人！共和黨青年群組爆「種族主義、反猶言論」下場慘了

美國共和黨青年成員的Telegram聯天室，充斥著種族歧視、反猶言論、白人至上符號及暴力語言。（示意圖／達志／美聯社）
▲美國共和黨青年成員的Telegram聯天室，充斥著種族歧視、反猶言論、白人至上符號及暴力語言。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國共和黨青年成員在Telegram上的群組聊天內容，被爆出充斥著種族歧視、反猶言論、白人至上符號及暴力語言。美國政治新聞網站《政客》（Politico）於美東時間14日率先披露內幕。

據《半島電視台》報導，這個名為「復興作戰室」（RESTOREYR WAR ROOM）的群組，隸屬於1個名為「Restore YR」的青年共和黨組織運動，成員來自不同州的青年共和黨團體及相關分支。

前紐約州青年共和黨（New York State Young Republicans，NYSR）主席、31歲的朱安塔（Peter Giunta）表示，創立此Telegram群組的目的，是為了競選成為全國青年共和黨組織（Young Republican National Federation，官方青年共和黨會員年齡介於18至40歲）主席。

據報導，這些訊息從今年1月初至8月中旬間傳送，共計約2,900頁，引發共和黨與民主黨共同的譴責。群組成員目前面臨退出共和黨組織職務的壓力，部分人士甚至因此失去民選官員的工作。

《政客》披露，聊天內容涉及支持納粹及暴力言論，像是朱安塔在訊息中寫道：「我愛希特勒（Adolf Hitler）」。群組成員還包括共和黨的紐約全國委員會成員凱凱蒂（Annie Kaykaty），以及在朱安塔於9月底因財務管理不當指控辭任後，接任NYSR主席的沃克（Bobby Walker）。

在某次聊天中，朱安塔還透露：「每個投反對票的人都會進入毒氣室。每個支持且最後仍投給我們的人也會進入毒氣室。」他還聲稱：「我要創造一些人類已知最殘酷的生理折磨方法。」

對此，馬利諾（Joe Maligno）回應：「我們能修理淋浴間嗎？毒氣室不符合希特勒美學。」馬利諾曾在X社交平台的個人簡介中註明，他是NYSR總法律顧問及史泰登島（Staten Island）青年共和黨副主席，但目前已移除這些頭銜。凱凱蒂則寫道：「我已準備好看著人們被燃燒了。」

此外，聊天室中還出現了251次種族歧視、性別歧視及恐同言論。堪薩斯州青年共和黨副主席亨德里克斯（William Hendrix）多次使用羞辱非裔族群的N開頭詞彙（N-word）。朱安塔與亨德里克斯還在訊息中稱黑人為「猴子」（monkeys）和「西瓜人」（the watermelon people），帶有對非洲奴隸種植西瓜作為經濟作物販售的歷史刻板印象，也就是所謂的「西瓜刻板印象」（Watermelon stereotype）。

當有人問群組成員是否會觀看NBA比賽時，朱安塔回應：「我如果要看猴子打球就會去動物園。」沃克則在訊息中稱1名共同朋友曾「與1位非常胖的印度女性約會一段時間」，但朱安塔卻說該女子一定不是印度人。此時，佛蒙特州（State of Vermont）參議員道格拉斯（Samuel Douglass）也插話：「她只是很少洗澡。」隨後，道格拉斯的妻子也加入群聊，並發表了帶有種族主義和反猶太主義色彩的言論，例如「希望猶太人能誠實點。」

聊天中亦出現性別歧視及強姦笑話。朱安塔曾寫道：「如果你的飛行員是女性，且膚色比西西里人（Sicilians，義大利西西里島上的原住民）深10個色階，那就在此打住，大聲喊出『N開頭詞彙』。」亞利桑那州青年共和黨主席莫西曼（Luke Mosiman）則笑稱：「西班牙人來到美洲後與每個女性發生關係。」對此，有人回說：「性行為是同性戀」，莫西曼則質疑：「性行為？那是強姦。」

與此同時，群組成員還討論了如何對川普低頭，以避免被稱為「名義共和黨人」（Republican In Name Only，RINO，共和黨保守派人士稱呼政治立場不一致的黨內同志，所使用的貶義詞），並諷刺他銷毀已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞文件的傳聞，「川普正忙著燒毀艾普斯坦的檔案。」

雖然《政客》未透露取得聊天記錄的方式，但報導指出至少有1名Telegram成員是川普政府官員，也就是美國小企業管理局（US Small Business Administration）法律顧問辦公室高級顧問巴特爾斯（Michael Bartels）。他雖然在群組中發言不多，但從來沒有對冒犯性訊息提出異議。

群組訊息公開後，巴特爾斯否認是洩密者。根據他簽署的1份經公證的宣誓書顯示，紐約青年共和黨成員之間存在衝突。巴特爾斯指出，前紐約青年共和黨俱樂部（與紐約州共和黨協會「存在衝突」）主席、現任美國國務院職員瓦克斯（Gavin Wax）曾施壓他，要求公開完整的聊天記錄，並威脅他的職業聲譽，同時揚言發動法律行動。

朱安塔事後則指控瓦克斯為洩密者，指控洩密事件是「由瓦克斯與紐約市青年共和黨俱樂部發起的人身攻擊」。他雖然對部分言論道歉，但也辯稱訊息可能遭「篡改」。沃克同樣在致歉後強調，聊天室內容可能「被斷章取義」。道格拉斯則透露，尚未決定是否辭職，並解釋自己在群組中的角色主要是討論章程與策略，他對部分評論並不知情，並向選民及同僚道歉。

白宮發言人表示，媒體將川普牽扯進群組爭議事件，是「左翼激進記者的操作」，並稱「川普與其支持者承受了前所未有的言論與暴力攻擊」。美國副總統范斯（JD Vance）則認為，年輕人會做愚蠢的事，開冒犯性的玩笑是正常的，無需因此毀掉他們的人生。

然而，民主黨紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）對訊息表示憤怒，稱這些言論「令人作嘔」，涉及對毒氣室、強姦及種族歧視的認同。紐約共和黨議員也譴責群組行為，呼籲成員辭職。

事發後，堪薩斯州共和黨主席宣布，由於《政客》的報導，該州青年共和黨分部將關閉。亨德里克斯則失去了堪薩斯州總檢察長科巴赫（Kris Kobach）底下的員工職位，沃克亦被取消加入共和黨紐約參議員奧伯阿克（Peter Oberacker）國會競選團隊的工作機會。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

