美政府關門進入第2週　川普：17日公布裁撤計畫清單

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府停擺已滿兩週，兩黨在撥款法案上仍未達成共識。總統川普（Donald Trump）14日強調，政府正在關閉部分由民主黨主導的計畫，並預告17日將公布一份名單，列出被關閉的項目，當中包括「帶有社會主義或半共產主義色彩」的計畫。

聯邦政府因資金法案卡關，自10月1日起進入關門狀態。共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，維持政府現有資金7週，以避免運作中斷；但民主黨要求將延長健保稅收補助等條款納入法案中，確保重要社會政策不受影響。兩黨僵持不下，互相指責對方是造成停擺的元兇。

面對媒體追問是否急於結束停擺，川普在白宮表示，「我們經歷過很多次政府關門，而這次根本不應該發生。」他批評民主黨在這次事件中「損失慘重」，並強調政府正著手關閉部分由民主黨推動的項目，「那些我們原本就反對的計畫，不會再讓它們回來」。

川普進一步透露，17日將公布被終止的計畫清單，當中包含「一些極為惡劣、帶有社會主義或半共產主義色彩的項目」。

除了撥款法案僵局，聯邦行政部門也傳出大規模裁員。根據美媒報導，這波裁撤超過4000人，受影響的單位包括衛生及公共服務部、國土安全部、財政部、教育部、商務部、能源部及住房與城市發展部等。

這並非川普任內首次面臨政府關門。上一次發生在他第一任期內，當時因移民議題僵持導致政府從2018年12月22日關門至2019年1月25日，長達35天，成為美國史上最久的一次政府停擺紀錄。