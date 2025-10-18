美國進步中心訪團拜會民進黨　徐國勇：感謝跨黨派挺台

▲華府智庫「美國進步中心」16日率團拜會民進黨中央黨部。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

前美國聯邦參議院民主黨領袖、華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）主席達修爾（Thomas A. Daschle），16日率團拜會民進黨中央黨部，由秘書長徐國勇、立委范雲及立委陳冠廷接見。身為參議院「台灣連線」早期成員之一的達修爾，強調台灣議題在美國國會為跨黨派共識，長久以來皆是如此；且台灣無論在農業、科技、經濟或是安全議題上，皆是美國不可或缺的夥伴，相信美國國會對台的支持在未來將一直延續下去。

對於訪團稱讚台灣在民主發展和經濟上表現亮眼，徐國勇表示，台灣過去幾年在民進黨執政下經濟成長快速，今年人均GDP及經濟成長率甚至超越日韓，這在過往難以想像。而在台灣目前最關鍵的安全議題上，對美國國會跨黨派大力支持軍售案表達由衷感謝；而台灣政府除了明年將提升國防預算至GDP3%以上之外，也計畫在2030年前提升至5%，展現台灣自我防衛決心。

徐國勇也提到，除了希望美國對台軍售交付延宕可順利解決外，美國對台灣的公開支持能有效遏阻中國擴張，期盼未來美國及其他民主國家，能有更多類似行動，近來美國在臺協會公開批評中國扭曲聯大2758號決議，這對在國內和國際上不停駁斥中國惡意扭曲的台灣來說意義非凡。

針對訪團提及希望台美能持續加深經濟合作，陳冠廷表示，除了半導體晶片及農產品之外，無人機也是現在台美合作的重點項目，美國有許多無人機新創公司，除了傳統的軍售採購之外，台美也應擴大研發、製造和人才訓練方面合作，迅速提升台灣不對稱作戰能力、有效嚇阻中國。

范雲指出，在民進黨執政下，無論是在民主、經濟發展，還是國防實力上，台灣都持續地進步；選民即便對民進黨有著高要求，但仍信任民進黨是最能守衛台灣主權的政黨，相當感謝美國國會對台灣長期以往的支持，美國也是台灣不可或缺的夥伴；因此即便關稅談判尚未結束，但相信無論在經濟還是國防議題上，台美一定能「共贏」。

此次來訪團員尚包含美國進步中心對外關係副執行長羅里格（Miguel Rodriguez）、前白宮副幕僚長荻倫（Jen O’Malley Dillon）、前白宮副閣員秘書艾力克斯（Cristaból Alex）及前參議院多數黨幕僚長莫菲（Damian Murphy）。