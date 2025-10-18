拿捐款訂閱OnlyFans！川普特赦共和黨前議員　關7年變即刻出獄

▲川普重返白宮後已陸續赦免多名前共和黨政治人物。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度出手特赦，宣布減刑釋放共和黨前眾議員山多斯（George Santos），結束其因詐欺、挪用競選資金與身分盜竊罪所服的7年刑期，命令其立即出獄。

根據BBC報導，川普在社群平台發文指出，山多斯受到了極度不公平的對待，「因此，我剛簽署了減刑令，立即釋放喬治．山多斯。祝你好運，喬治，祝你人生順利！」

美國司法記錄顯示，山多斯去年因多項詐欺與身分盜竊罪遭判刑7年，成為美國史上第6位遭國會開除的眾議員。眾院道德委員會（House Ethics Committee）2023年的一份調查報告揭露他嚴重違反規範，最終遭國會以壓倒性票數開除。

▲共和黨前眾議員山多斯（George Santos）。（圖／路透）



檢方指出，山多斯在2022年以共和黨籍身份首次參選，擊敗民主黨現任議員，拿下涵蓋紐約長島（Long Island）與皇后區（Queens）部分地區的席次。然而，《紐約時報》隨後揭露，他的履歷幾乎是「完全虛構」，他謊稱擁有大學學歷，並誆稱曾任職於花旗集團（Citigroup）與高盛（Goldman Sachs）。

除了學歷造假，山多斯還被指控挪用競選捐款，用於個人奢侈開銷，包括注射肉毒桿菌（Botox）、購買名牌服飾，以及訂閱成人平台OnlyFans。此外，他甚至被控竊取11名民眾的身分資料，其中還包括自己的家人。

山多斯的律師曼席拉（Andrew Mancilla）接受《美聯社》訪問時表示，目前尚不清楚當事人何時能正式出獄，但辯方感謝川普總統做出正確的決定，並說「判刑實在太重了」。

川普重返白宮後，已陸續赦免多名前共和黨政治人物，包括前眾議員葛林（Michael Grimm）與前康乃狄克州州長羅蘭（John Rowland）。