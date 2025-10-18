洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新加坡近期研擬修法，計畫以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，引發台灣政壇討論。民進黨立委莊瑞雄率先反對，強調台灣已簽署聯合國人權兩公約，若引進鞭刑，恐讓人權評價倒退，堅決表示「絕對不可行」。莊瑞雄指出，新加坡鞭刑長期遭國際人權組織批評，台灣不應以不人道方式處罰犯罪，建議可從加重刑期或提高假釋門檻等方向著手，維持人權保障精神。

新加坡因詐騙案件屢創新高，損失金額驚人，官方目前已提出刑法修正草案，未來涉及詐騙的主謀、集團成員或共犯，可能面臨6至24下鞭刑。現行新加坡法律已規定詐騙罪最高可判處10年徒刑與罰款，但未包含鞭刑。這項新措施被視為遏止詐騙歪風的重典，受到部分台灣立委關注。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委洪孟楷表示，台灣與新加坡同樣深受詐騙困擾，許多家庭財產遭騙，社會怨氣高漲。他認為，雖然各國都不斷加重刑罰，詐騙仍層出不窮，民眾普遍期待更嚴厲懲罰，「亂世應用重典」是必要手段。他呼籲台灣應思考是否能學習新加坡措施，才能有效嚇阻犯罪。洪的立場也獲得部分在野黨立委支持，包括羅廷瑋及林國成都認為，面對詐騙集團橫行，唯有祭出重刑才能發揮嚇阻作用。

儘管新加坡鞭刑嚴厲，莊瑞雄強調此舉不符台灣法治與人權標準。他提醒，台灣若跟進，將面臨國際社會的批評，且鞭刑未必具教育意義，僅是宣洩情緒。莊認為，應以合理方式加強打詐，避免走回頭路，破壞長期建立的人權保障。