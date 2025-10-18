　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

▲▼洪孟楷 揭弊者保護法草案 立法院院會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新加坡近期研擬修法，計畫以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，引發台灣政壇討論。民進黨立委莊瑞雄率先反對，強調台灣已簽署聯合國人權兩公約，若引進鞭刑，恐讓人權評價倒退，堅決表示「絕對不可行」。莊瑞雄指出，新加坡鞭刑長期遭國際人權組織批評，台灣不應以不人道方式處罰犯罪，建議可從加重刑期或提高假釋門檻等方向著手，維持人權保障精神。

新加坡因詐騙案件屢創新高，損失金額驚人，官方目前已提出刑法修正草案，未來涉及詐騙的主謀、集團成員或共犯，可能面臨6至24下鞭刑。現行新加坡法律已規定詐騙罪最高可判處10年徒刑與罰款，但未包含鞭刑。這項新措施被視為遏止詐騙歪風的重典，受到部分台灣立委關注。

▲▼莊瑞雄 林楚茵 聯訪 李孟諺婚外情 柯文哲政治獻金 京華城案等 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委洪孟楷表示，台灣與新加坡同樣深受詐騙困擾，許多家庭財產遭騙，社會怨氣高漲。他認為，雖然各國都不斷加重刑罰，詐騙仍層出不窮，民眾普遍期待更嚴厲懲罰，「亂世應用重典」是必要手段。他呼籲台灣應思考是否能學習新加坡措施，才能有效嚇阻犯罪。洪的立場也獲得部分在野黨立委支持，包括羅廷瑋及林國成都認為，面對詐騙集團橫行，唯有祭出重刑才能發揮嚇阻作用。

儘管新加坡鞭刑嚴厲，莊瑞雄強調此舉不符台灣法治與人權標準。他提醒，台灣若跟進，將面臨國際社會的批評，且鞭刑未必具教育意義，僅是宣洩情緒。莊認為，應以合理方式加強打詐，避免走回頭路，破壞長期建立的人權保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵
小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇
小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」
小S「我有帶姊來」：她的一部份在項鍊裡面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

週刊爆「揭弊要付費」　黃國昌辦公室斥抹黑：依法訴追責任

花蓮出現新堰塞湖！賴清德高度關切　指示全面啟動應變機制

央廣五星旗事件延燒　顏若芳爆涉案廠商高層在中國開公司

北市18萬盞路燈僅3%有智慧功能　議員批與「智慧」城市脫節

花蓮新堰塞湖！卓榮泰：降挖速率不及水位抬升　啟動應變機制

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

出門被狗反鎖在屋外！　蜘蛛人垂降救援慘破財

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

週刊爆「揭弊要付費」　黃國昌辦公室斥抹黑：依法訴追責任

花蓮出現新堰塞湖！賴清德高度關切　指示全面啟動應變機制

央廣五星旗事件延燒　顏若芳爆涉案廠商高層在中國開公司

北市18萬盞路燈僅3%有智慧功能　議員批與「智慧」城市脫節

花蓮新堰塞湖！卓榮泰：降挖速率不及水位抬升　啟動應變機制

河北彩伽現身台北時裝週！零死角臉蛋曝光 下一站秒奔台中

Lulu爆典禮前一天崩潰　陳漢典「妳只有0跟100」超暖打氣

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

金鐘獎／棒棒堂陷逃兵風波仍奪獎！　評審主任說話了：不會先入為主

傳大同釋出中山北路黃金地　力拚輝達總部落腳台北

金鐘獎／小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

回台灣當心！飛機餐沒吃完「少一動作」　帶入境最高可罰百萬元

《惡靈古堡9》爆料者再喊里昂出現　網化偵探驚查金髮白衣閃過

被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

桃園社區照顧關懷據點成果展　王明鉅：研究擴大補助長者多元學習

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

政治熱門新聞

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

花蓮出現新堰塞湖！賴清德高度關切　指示全面啟動應變機制

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

更多熱門

相關新聞

更保花蓮分會協助光復洪災救援更生人

更保花蓮分會協助光復洪災救援更生人

強颱樺加沙造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，讓下游的光復鄉慘遭洪災。災難發生後，光復鄉內的許多更生人生活立即受到影響。更保花蓮分會隨即投入救援，提供急難救助金或生活扶助金，並持續追蹤後續需求，以協助受保護管束人重建家園，確保生活穩定。

殺害孕婦夫婦！兇手遭親屬「開3槍處決」

殺害孕婦夫婦！兇手遭親屬「開3槍處決」

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

緬北新生代「徐老發」詐團 血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

緬北新生代「徐老發」詐團 血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

雲端發票中獎！一開通知信「竟藏2陷阱」

雲端發票中獎！一開通知信「竟藏2陷阱」

關鍵字：

詐騙新加坡鞭刑立委人權

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

金鐘獎／康熙毒舌合體！「4分鐘連珠炮開戰」

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！

小S頸後刺「媛」深意引淚崩！蔡康永紅了眼眶

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

小S項鍊藏思念「我有帶姊來」

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

金鐘獎／小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」！

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面