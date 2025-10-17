緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

▲緬甸新興詐騙勢力「徐老發」電詐集團首腦。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

在中國打擊緬北電信詐騙犯罪的行動中，除了果敢「四大家族」外，另一股以徐老發（徐發啟）為首的新興詐騙集團，也被列入打擊目標。該集團以殘酷手段控制電詐園區人員，對違抗命令者施以關押、虐待，甚至是動用私刑等酷刑。案件於2025年9月17日至19日在重慶市第五中級人民法院一審開庭，涉詐金額超過11億元人民幣。

▲「徐老發」電詐集團關押不服管教者的小黑屋。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，打擊緬北電詐犯罪的國家行動中，有一股緬北果敢四大家族之外的新興勢力也被列入了總體打擊目標，它就是代表著正在崛起中、試圖躋身權力階層，在亂局中分一杯羹的緬北新一代勢力——徐老發犯罪集團。

徐老發具有緬甸掸邦果敢西山區楂子樹鄉鄉長、「盛源集團」董事長與「新平街民兵隊」總指揮等身份。自2019年起，僅五年間便建立起14個詐騙園區，形成具備層級結構的武裝勢力，複製果敢四大家族「政軍商三角」模式，形成藉職權劃撥土地、利用公司資源整合跨境詐騙、並以民兵力量控制園區，迅速成為果敢地區的新興犯罪勢力。

▲小黑屋內的血手印。（圖／翻攝央視）

專案組在勘驗現場時，於園區小黑屋牆壁上發現大量血手印與記號，證實受害者曾遭長期囚禁與虐待。重慶市公安局刑偵總隊副支隊長康健指出，牆上畫滿正字與數字，每一筆代表被囚禁一天，甚至有人記錄到31天後再重新起算。

警方還透過DNA比對找到一名倖存者，他供稱，因詐騙業績不佳被殘忍毆打，長期關押後幾乎喪命。此外，在徐老發的園區中，暴力管控與毒品、性交易交織成常態，有受害人被以竹片挑斷手筋，另有不服從者遭斷指處罰，甚至被迫用斷指泡酒，形同人間煉獄。

▲「徐老發」電詐集團。（圖／翻攝央視）

警方指出，徐老發出生於雲南，後隨父親赴緬北果敢發展，本人低調但家族成員長期炫富。專案組已赴大陸18省71市調查，掌握書證與物證2.1萬份，確認該集團涉及詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、販毒及偷越國境等多項罪名，累計詐騙金額逾11億元人民幣。