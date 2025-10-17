高薪誘惑陷阱！18歲男大生欲赴柬埔寨打工　航空員警覺立刻阻止

▲一名18歲男大生準備從仁川機場飛往柬埔寨，大韓航空櫃台職員成功勸退。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自從22歲男大生在柬埔寨慘遭虐打、電擊慘死後，近期南韓多起「高薪求職」海外詐騙事件引發社會關注！一名18歲男大生原本打算前往柬埔寨打工，但因持單程機票及緊急護照而被櫃台員工察覺異常，經說服後放棄出國，成功避免潛在詐騙風險，凸顯航空公司及出入境單位在防範青少年海外受騙方面的重要角色。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨籍國會議員朴贊大辦公室今（17）日透露，該起事件發生於10月14日下午5時，地點位在仁川國際機場。當時一名18歲男大生持有緊急護照及單程機票，準備搭乘飛往柬埔寨金邊的航班。大韓航空登機櫃台服務經理朴珍熙（音譯）及其他同事察覺異常，在詳細詢問後，成功勸說男大生暫緩出國。

報導指出，男大生的航空訂票資訊顯示聯絡電話以「+86」開頭的中國號碼，且僅持單程票與緊急護照，這些都引起大韓航空櫃台員工警覺，提起最近備受矚目的詐騙事件。在詢問旅行目的時，男大生表示因經濟需求而休學，打算前往柬埔寨探訪一名小學時期移民中國的好友，並承諾很快回國。

當時金邊地區已被南韓外交部列為「特別旅行注意區」，官方建議非必要行程應取消或延後。櫃台員工以柔和語氣詢問男大生是否了解近期社會案件，並提醒他注意安全。男大生回答稱已與母親通話，母親叮囑他謹慎行事，遇到事情立即聯絡。

大韓航空規定，前往金邊必需持有往返機票。男大生曾嘗試購買回程機票並重新辦理登機，但在櫃台員工持續勸說下，最終主動前往機場服務台請求協助報警。接獲通報的警方到場後，向男大生提供保護措施，包括暫時註銷戶籍及整理銀行帳戶，以防遭受報復。

期間，男大生的手機仍接到要求「趕快給我出境」的恐嚇電話。警方與櫃台員工及時介入，成功阻止潛在詐騙與危險情況。朴贊大議員辦公室在掌握此案例後，於10月15日向仁川國際機場與多家旅行社發出公文，請求對柬埔寨等高風險地區出境旅客進行安全風險提示。

朴贊大表示，「航空公司員工的細心觀察救了一位青年免於海外就業詐騙！如同銀行職員防範詐騙般，機場、航空公司及旅行社應主動監測出境旅客的異常行為，立即提供安全指導。」