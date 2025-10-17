雲端發票中獎！一開通知信「竟藏2陷阱」　手法曝光

▲不要點擊不明連結。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你有收到Yahoo購物發票中獎通知信嗎？」財政部發文提醒，最近出現假冒財政部電子發票整合服務平台的電子郵件，並以中獎為由，謊稱需要驗證，誘騙民眾點入並輸入個資，民眾若有收到相關信件，切勿點擊不明網址，也不要輸入信用卡等個資。

財政部透過臉書粉專提醒，最近出現假冒「財政部電子發票整合服務平台」的電子郵件，以「您在Yahoo奇摩購物中心（8月）消費所開立的雲端發票已榮幸中獎」為由，謊稱載具歸戶資訊還要驗證，進而誘騙民眾點擊信中的連結，以進入假網站、輸入個資。

財政部指出，這類詐騙其實換湯不換藥，但識騙只要一招，「先判斷寄件者電子信箱，再確認信中夾帶的連結網址」，官方信件、官網如下：

電子信箱：einvoice@einvoice.nat.gov.tw

官網網址：https://www.einvoice.nat.gov.tw

財政部強調，平台的信箱和網址結尾都是政府專用「.gov.tw」，其他奇怪的結尾就是詐騙；平台也不會寄信通知載具異常，更不會要求輸入信用卡資訊，「不明網址不點擊、信用卡等個資不輸入，如有接獲類似訊息，立即撥打165反詐騙專線或平台客服專線0800-521-988！」

財政部也在貼文底下再提醒，「上次是momo，這次換Yahoo，不管什麼購物網站都是詐騙啦！」