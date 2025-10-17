殺害孕婦夫婦！兇手被親屬「開3槍處決」　數千人圍觀公開死刑

▲ 塔利班舉行公開處決，數千民眾圍觀。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗塔利班政權近日在巴德吉斯省首府瑙堡一座體育場，公開處決殺害一對夫婦的兇手，並由受害者親屬親自開槍，現場聚集數千民眾圍觀。這也是塔利班2021年重掌政權以來，第11起公開處決案例。

《每日郵報》報導，據阿富汗最高法院聲明，這名男子因槍殺一對夫婦被判「報復性刑罰」。巴德吉斯省新聞主管穆塔基（Matiullah Muttaqi）說明，「兇手殺害兩個人，一名男子和他懷孕約8個月的妻子。」目擊者透露，兇手在眾人圍觀下，遭受害者親屬連開3槍處決。

此案經過三級法院審理，並獲塔利班最高領袖阿洪札德（Hibatullah Akhundzada）最終批准。最高法院聲明，受害者家屬拒絕寬恕與和解的提議。36歲目擊者朱馬汗（Juma Khan）表示，「許多人前來觀看處決，包括受害者家屬，他們依據伊斯蘭法行使自己的權利。」

塔利班當局15日發布通知，邀請阿富汗民眾到場觀看處決。在塔利班1996至2001年首次執政期間，公開處決相當常見，多數在體育場進行。最近一次公開行刑則發生於今年4月，同一天有4名男子於3個不同省份，在數千名圍觀民眾面前遭公開處決。

聯合國人權辦公室嚴厲譴責此次行刑，「公開處決違反國際法，死刑本身更有違基本生命權」，呼籲塔利班當局立即暫停執行死刑。國際特赦組織也在4月發布的報告中批評，阿富汗的死刑審判「未達國際公平審判標準」。