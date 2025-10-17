秘魯首都利馬緊急狀態　大票示威者衝國會暴力示威1死

▲秘魯15日就爆發大規模示威活動，造成1人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯新總統赫里（José Jerí）才剛上任，15日就爆發大規模示威活動，造成至少有1人死亡、數十名員警受傷。秘魯總理阿爾瓦雷茲（Ernesto Alvarez）16日晚間宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態，並稱正研擬一系列措施解決日益嚴重的治安危機。

路透等報導，這波示威浪潮是由Z世代年輕族群、運輸業者和民間團體發起，數千名示威者在全國各地聚集，數百人在利馬國會外與警方爆發衝突，示威者試圖推倒國會外的金屬護欄、高喊口號，部分群眾丟擲煙火、石頭、燃燒物，警方則是發射催淚瓦斯驅散人群。

在這場暴力抗爭之中，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）喪生。檢方表示，魯伊斯是中彈身亡。對此，總統赫里透過社群平台X上發文表示遺憾，承諾將調查魯伊斯的死因。他把暴力行為歸咎於滲透和平示威、意圖製造混亂的不法份子，「這些人將受到法律嚴懲」。

內政部長蒂布爾西奧（Vicente Tiburcio）向國會報告指出，衝突中共有89名警員及22名平民受傷，11人遭逮捕。

現年38歲的赫里曾擔任國會議長，承諾把打擊犯罪列為首要任務，但他本人也面臨貪腐指控及性侵調查等醜聞纏身。他的施政之路從一開始就充滿挑戰，如今這場抗議活動無疑為這位任期將持續至明年七月大選的新總統敲響警鐘。

就在上周，秘魯國會表決通過前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）彈劾案，因涉嫌濫權、洗錢遭到調查，面臨多項刑事指控，支持度在下台前僅剩2%至4%。