　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯首都利馬緊急狀態　大票示威者衝國會暴力示威1死

▲▼ 秘魯示威。（圖／路透）

▲秘魯15日就爆發大規模示威活動，造成1人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯新總統赫里（José Jerí）才剛上任，15日就爆發大規模示威活動，造成至少有1人死亡、數十名員警受傷。秘魯總理阿爾瓦雷茲（Ernesto Alvarez）16日晚間宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態，並稱正研擬一系列措施解決日益嚴重的治安危機。

路透等報導，這波示威浪潮是由Z世代年輕族群、運輸業者和民間團體發起，數千名示威者在全國各地聚集，數百人在利馬國會外與警方爆發衝突，示威者試圖推倒國會外的金屬護欄、高喊口號，部分群眾丟擲煙火、石頭、燃燒物，警方則是發射催淚瓦斯驅散人群。

在這場暴力抗爭之中，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）喪生。檢方表示，魯伊斯是中彈身亡。對此，總統赫里透過社群平台X上發文表示遺憾，承諾將調查魯伊斯的死因。他把暴力行為歸咎於滲透和平示威、意圖製造混亂的不法份子，「這些人將受到法律嚴懲」。

內政部長蒂布爾西奧（Vicente Tiburcio）向國會報告指出，衝突中共有89名警員及22名平民受傷，11人遭逮捕。

現年38歲的赫里曾擔任國會議長，承諾把打擊犯罪列為首要任務，但他本人也面臨貪腐指控及性侵調查等醜聞纏身。他的施政之路從一開始就充滿挑戰，如今這場抗議活動無疑為這位任期將持續至明年七月大選的新總統敲響警鐘。

就在上周，秘魯國會表決通過前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）彈劾案，因涉嫌濫權、洗錢遭到調查，面臨多項刑事指控，支持度在下台前僅剩2%至4%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／BLACKPINK今晚包機抵高雄！班機時間曝光
快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉
LIVE／空姐猝逝　長榮高階主管出面說明
叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太
NONO涉性侵遭判2年6個月　歌后老婆朱海君最新動向曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

秘魯首都利馬緊急狀態　大票示威者衝國會暴力示威1死

南韓3500億美元對美投資談判進最終階段　執行方式仍待協調

迪士尼鐵粉！31歲女疑「園區內輕生」　宣布懷孕10月後陳屍飯店

3公尺巨蟒「生吞活貓」也送命！　泰居民悚曝：社區一堆貓失蹤

男同學偽造裸照害長期恐懼　美17歲少女告AI公司與Telegram

俄羅斯攻擊烏克蘭的小型無人機　首度發現「北韓製集束彈」

美軍又一將領走人！　南方司令爆「與防長不和」提前退休

憂觸怒韓中敏感神經！高市早苗「不參拜」靖國神社　石破茂奉上供品

史無前例！美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普考慮地面作戰

美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

秘魯首都利馬緊急狀態　大票示威者衝國會暴力示威1死

南韓3500億美元對美投資談判進最終階段　執行方式仍待協調

迪士尼鐵粉！31歲女疑「園區內輕生」　宣布懷孕10月後陳屍飯店

3公尺巨蟒「生吞活貓」也送命！　泰居民悚曝：社區一堆貓失蹤

男同學偽造裸照害長期恐懼　美17歲少女告AI公司與Telegram

俄羅斯攻擊烏克蘭的小型無人機　首度發現「北韓製集束彈」

美軍又一將領走人！　南方司令爆「與防長不和」提前退休

憂觸怒韓中敏感神經！高市早苗「不參拜」靖國神社　石破茂奉上供品

史無前例！美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普考慮地面作戰

美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

快訊／憶離世空服員「認真敬業」　長榮副總哽咽：任何言語無法彌補

都是童星又誤入歧途　方順吉心痛悼念顏正國：第一次對飲也是最後一次

小龍女李恩菲「路邊中空」！上衣太低胸…溢出超兇上圍：來洛杉磯當辣妹

帶3公尺河口鱷到立法院「野放抗議」　警方設拒馬包圍隔離

布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

議員要官員爭取輝達落腳台中　經發局曝：已談過但「不能公開」

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

【香蕉哥哥帶動唱抓到I人】他乖乖接唱全場歡呼XD

國際熱門新聞

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

銀行疲軟導致美股收黑301點　台積電ADR跌1.57％

美學者警告：川普恐出賣台灣　若重啟美中關係

熊不冬眠？　日熊襲死亡人數創新高

泰3變性女「鐵棍痛毆」買春客

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

更多熱門

相關新聞

馬達加斯加總統稱險遭暗殺　已躲入安全地點

馬達加斯加總統稱險遭暗殺　已躲入安全地點

馬達加斯加政局陷入動盪，總統拉喬利納（Andry Rajoelina）13日深夜透過直播向全國發表談話，證實自己在多次暗殺未遂與政變威脅後，已「前往安全地點保護生命」，但強調不會辭職，呼籲各界「遵守憲法」，維持國家秩序。

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！

幫自己加薪！支持率剩2%　總統被彈劾

幫自己加薪！支持率剩2%　總統被彈劾

川普嗆「援引叛亂法」派兵波特蘭

川普嗆「援引叛亂法」派兵波特蘭

厄瓜多10省緊急狀態　取消燃油補貼爆民怨

厄瓜多10省緊急狀態　取消燃油補貼爆民怨

關鍵字：

秘魯示威赫里

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面