國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普出招了！揚言援引「叛亂法」　繞過法院派兵波特蘭

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普揚言對波特蘭援引《叛亂法》派駐國民兵 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日透露，正考慮針對波特蘭市（Portland）援引《叛亂法》，藉此規避法官裁決，派遣聯邦國民兵（National Guard）介入當地情勢。

川普在白宮橢圓形辦公室受訪時坦言，他尚未決定是否援引《叛亂法》，但「波特蘭著火了，已經燒了好幾年了」，並且直言這就是「徹底的叛亂」。

▲▼目前川普已在華府部署約2000名國民兵（National Guard）。（圖／路透）

▲川普試圖向多座民主黨把持的大城市派遣國民兵。圖為部署華府的國民兵。（圖／路透）

當問及將在何種情況下動用《叛亂法》時，川普宣稱「若有必要的話」就會這麼做，不過「目前還沒必要，但我們有《叛亂法》是有原因的。如果我有必要啟動，我就會這麼做。如果有人被殺害，而法院、州長或市長阻止我們，我當然會這麼做。我要確保沒有人被殺害。」

川普甚至形容，在向波特蘭派兵的議題上，其政府與法院、當地及州政府官員發生衝突，「我真的認為這是真正的犯罪叛亂。」

▲▼群眾聚集在波特蘭一處移民暨海關執法局（ICE）拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

▲民眾聚集在波特蘭一處移民暨海關執法局（ICE）拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

川普政府加大執行移民驅逐行動，在全美多地引發抗議，波特蘭也是一大示威陣營。聯邦調查局（FBI）波特蘭分局2日表示，該機構6月9日以來已經逮捕128人。

川普放話向波特蘭派兵「維持治安」，但5日被俄勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）裁決暫時阻止，而這項限制令將維持到至少10月19日。川普隨後試圖把加州國民兵調派至波特蘭，遭加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈反彈。

《國會山莊報》指出，川普援引《叛亂法》繞過法院限制，恐怕進一步激化軍隊進駐城市的廣泛抗議。與此同時，伊利諾州及芝加哥市已於6日稍早提告，試圖阻止總統派遣國民兵進駐當地。

美法官火速出手！　阻川普政府派任何國民兵赴波特蘭

川普令國民兵進駐芝加哥　伊利諾州首長控「軍隊淪政治打手」提告

 
10/06

222 1 0876 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2025年諾貝爾和平獎將於10日揭曉，美國總統川普曾多次表達期待獲獎。對此，大陸前《環球時報》總編輯胡錫進預言，如果不是川普得獎，那個獲獎的人「可就慘了」，因為他會被置於川普落選大規模討論的陰影之下，還可能被川普忌恨，「得了那個獎不如不得」。

川普波特蘭叛亂法國民兵示威移民

