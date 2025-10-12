馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

▲馬達加斯加爆發示威，總統拉喬利納警告正在發生政變。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）12日警告，國內正在發生非法武力奪取政權的狀況。該國9月下旬以來爆發嚴重抗議示威，儘管首都宵禁，總統宣布解散政府並撤換總理，但民怨依舊高漲，且精銳部隊CAPSAT已有士兵敦促戰友公然違抗命令，要力挺示威群眾。

路透、德國之聲等報導，這場由年輕世代發起的示威浪潮自9月25日爆發以來，已從最初抗議缺水缺電問題演變為要求總統拉喬利納下台的政治危機。就在11日，曾於2009年協助拉喬利納政變奪權的CAPSAT菁英部隊離開營區，呼籲同袍拒絕執行開槍命令，並譴責警方近期的鎮壓行動。根據社群媒體流傳的影片，CAPSAT士兵敦促部隊成員力挺人民。

拉喬利納12日表示，「一場企圖以武力非法奪取政權、違反憲法和民主原則的行動正在進行中」，堅決譴責破壞國家穩定的企圖，敦促所有各方團結捍衛憲政秩序和國家主權，並鼓勵透過對話解決危機。總統府透過聲明提到，總統拉喬利納將會繼續留在國內處理國政事務。

到了當地12日，目擊者宣稱，有看到通往CAPSAT軍營的道路上發生槍擊事件，3人受傷，但事發後衝突已趨緩和。

馬達加斯加這波抗議浪潮受到肯亞和尼泊爾Z世代示威的啟發，根據聯合國統計顯示，自示威活動開始以來已有至少22人死亡、100多人受傷。不過馬達加斯加政府堅稱死亡人數僅12人，且死者均為搶劫者和破壞分子。

新任總理扎菲桑博（Ruphin Zafisambo）11日晚間表示，政府立場堅定，準備與各方進行合作，傾聽青年、工會、軍方的聲音，但也警告若持續分裂，馬達加斯加將無法承受另一場危機。

報導指出，馬達加斯加是世界上最貧困的國家之一，自1960年脫離法國獨立以來，政治動盪不斷，現任總統拉喬利納就是憑藉著2009年軍事政變上台，並在2018年和2023年贏得總統大選。