厄瓜多10省緊急狀態！取消燃油補貼引爆民怨　總統強硬發聲

▲厄瓜多群眾上街示威，抗議政府取消燃油補貼。（圖／路透。下同）

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多取消燃油補貼引爆民怨，群眾上街發動反政府示威，政府4日深夜宣布，自5日起10省進入緊急狀態，限制集會自由，理由為內部嚴重騷亂。但首都基多（Quito）5日仍聚集反對和支持總統諾波亞（Daniel Noboa）的兩派人馬，反政府示威者高喊「柴油漲價，萬物皆漲」等口號，要求釋放被拘留者。

美聯社報導，這場危機源於政府取消燃油補貼政策，使每加侖柴油價格從1.8美元漲至2.8美元，全國最大原住民組織大約在2周前發起反政府抗議活動，但就在一周前，警方與原住民示威者發生暴力衝突，造成一名平民死亡、數人受傷，有將近100人被拘留。

厄瓜多政府4日深夜以嚴重內部騷亂為由，宣布全國10省進入緊急狀態，限制集會自由，但並未禁止和平示威。已知這些省分是有原住民人口居住的地區，也是抗議活動集中的地方。

就在5日，示威者要求釋放被拘留者，其中13人被檢方指控恐怖主義罪名。但政府立場強硬，部長羅維拉（Zaida Rovira）直言，厄瓜多已厭倦了暴力。總統諾波亞更在社群平台X上明確表示不會撤回燃油補貼削減政策，「選擇暴力者將面對法律制裁，那些行為像罪犯的人將視同罪犯處理」。

▼軍方人員出動維持秩序。（圖／路透）