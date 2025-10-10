幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

▲秘魯總統博魯阿爾特被彈劾（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

秘魯國會9日深夜以「壓倒性票數」通過彈劾案，正式解職總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。她任期2年10個月期間充滿爭議，民調支持度僅剩2%至4%，成為全球最不受歡迎的領導人。

《路透社》報導，博魯阿爾特面臨「道德無能」指控，被傳喚於當晚11點30分赴國會說明，但始終沒有現身，各黨派議員遂經投票決定啟動彈劾程序。

在秘魯國會122席次中，高達118名議員支持彈劾，國會議長赫里（Jose Jeri）隨即宣布暫時接任總統職務，結束了博魯阿爾特2022年12月以來的執政。

▲國會議長赫里（右）宣示暫接總統職務。（圖／路透）



不僅各黨派政治人物呼籲博魯阿爾特下台，國會大廈外也聚集了許多年輕示威者、揮舞秘魯國旗，另一些人則聚集在厄瓜多大使館外跳舞慶祝，因為人們猜測她可能到此尋求鄰國庇護。

63歲的博魯阿爾特爭議不斷，不僅被指控利用職權非法牟利，包括未申報資產及勞力士手錶，今年7月還決定將自己的薪資調漲1倍。此外，她因無法有效打擊犯罪，暴力鎮壓前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）支持者的抗議活動而飽受抨擊。

▲秘魯民眾不滿總統執政，紛紛上街表達訴求。（圖／路透）



不過，博魯阿爾特不僅沒有出席9日的聽證會，還始終否認瀆職。

博魯阿爾特原為卡斯蒂略的副手，在對方因試圖解散國會而被彈劾後接任。如今，她的下台進一步讓秘魯陷入政治混亂局面。2018年以來，該國已經歷6任總統，其中3名前領導人目前都在監獄服刑。