多次遭暗殺威脅！　馬達加斯加總統：已躲入安全地點保命

▲馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

馬達加斯加政局陷入動盪，總統拉喬利納13日深夜透過直播向全國發表談話，證實自己在多次暗殺未遂與政變威脅後，已「前往安全地點保護生命」，但強調不會辭職，呼籲各界「遵守憲法」，維持國家秩序。

軍方倒戈 總統傳搭法軍機逃離

根據《路透社》與《法新社》報導，反對派領袖席蘭卓亞納索洛尼艾科（Siteny Randrianasoloniaiko）指出，拉喬利納於日前在軍方部分單位倒戈、支持抗議群眾後離開國內。軍方消息人士透露，他於週日（12日）搭乘法國軍方的Casa運輸機離開馬達加斯加，法國媒體RFI更稱他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議。

不過，馬克宏稍後在埃及出席加薩停火與人質協議峰會時表示，無法證實法國是否協助撤離，但強調「應維護憲政秩序」，並指出法國理解年輕世代的不滿，但「不該被軍方利用」。

總統否認逃亡 稱曾遭多次暗殺

51歲的拉喬利納（Andry Rajoelina）在臉書直播中回應傳聞，否認逃亡說法，強調自己是「為了活命而暫時撤離」。他直言：「自9月25日以來，多次有人企圖暗殺我，甚至試圖發動政變。一些軍方人員與政治人物密謀要殺害我。」

他強調，「我不會讓馬達加斯加被毀滅，解決問題唯一的方法是遵守憲法。」

Z世代怒火延燒 抗議升級為反貪腐運動

這波動亂最初由年輕示威者發起，起因是長期停電與缺水問題，但很快演變為全國性反政府運動，訴求包括打擊貪腐、改善治理與提升公共服務。示威者在首都安塔那那利佛（Antananarivo）集結，高喊「總統下台」，其中不少人來自低收入族群。

▲這波動亂最初由年輕示威者發起。（圖／路透）



22歲的飯店員工法諾梅岡索阿（Adrianarivony Fanomegantsoa）告訴《路透社》，他月薪30萬阿里亞里（約台幣2170元），根本難以維生，「16年來總統和政府只顧自己致富，人民卻越來越窮，受苦最深的是我們這一代年輕人。」

軍方與憲兵倒戈 政權岌岌可危

政局惡化後，原本支持拉喬利納上台的精銳部隊CAPSAT宣布倒戈，拒絕對群眾開火，甚至陪同示威者走上街頭，並自行任命新軍方領導層。隨後，部分憲兵也宣布加入抗議行列。

在混亂中，參議院議長遭解除職務，由尚．安德烈．恩德雷曼賈里（Jean André Ndremanjary）暫代，若總統最終出缺，依憲法規定將由他代理國家元首職務。

貧困與腐敗加深民怨

馬達加斯加人口約3000萬，中位年齡不到20歲，四分之三的人口仍生活在貧困線以下。根據世界銀行（World Bank）資料，自1960年獨立以來，人均GDP下滑達45%。該國雖以「全球最大香草出口國」聞名，但鎳、鈷、紡織品與蝦類等出口也同樣是經濟命脈。

自9月25日抗議爆發以來，根據聯合國統計，已有至少22人死於衝突。

離境前特赦兩名法國公民

《路透社》掌握的內部文件顯示，拉喬利納在離境前簽署特赦令，赦免多名囚犯，其中包括兩名法國公民拉法諾哈拉納（Paul Maillot Rafanoharana）與菲利普（Francois Marc Philippe）。兩人曾於2021年被控涉嫌參與政變未遂案而入獄。

儘管外界傳言四起，拉喬利納仍強調「我沒有逃跑，我還在馬達加斯加」，並堅持不會下台。