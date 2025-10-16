　
國際

「26歲女模」被騙到緬甸園區！業績不達標　遭活摘器官慘死

▲▼26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官。（圖／翻攝自Telegram）

▲薇拉被騙到緬甸詐騙園區後，因業績不達標，遭活摘器官。（圖／翻攝自Telegram）

記者王佩翊／編譯

白俄羅斯一名26歲女子原計畫前往泰國曼谷擔任模特兒，怎知落地後竟被綁架至緬甸詐騙園區，然而她最終因為業績無法達標被販賣給器官販賣集團，遺體隨後遭到火化，詐騙集團甚至還向家屬勒索50萬美金（約新台幣1528萬元）贖金。白俄外交部已宣布，將透過官方外交管道協助家屬取回骨灰。

根據Telegram頻道披露，這名來自明斯克的26歲女子薇拉原本計劃9月前往曼谷發展模特兒事業，卻在抵達泰國後被綁架至緬甸境內的詐騙集團據點。詐騙集團強迫她在交友網站註冊假帳號，專門鎖定經濟條件優渥的外國男性進行感情詐騙。

當地消息人士透露，薇拉自10月4日後便失去聯繫，只因她的詐騙業績未達標，竟直接遭園區轉賣給器官販賣集團，薇拉隨後遭到殺害並挖出器官，而剩餘遺體則是立刻被火化以毀滅證據。

詐騙園區負責人甚至一度向薇拉家屬勒索50萬美元（約新台幣1528萬元），宣稱這是交還遺體和配合調查的費用，但後來拒絕歸還骨灰。

根據最新消息，薇拉的母親已成功說服犯罪集團免費交出骨灰，預計近期將親自前往緬甸處理女兒後事。白俄羅斯外交部證實將提供必要的外交支援，確保家屬能順利完成相關程序。

令人意外的是，這並非薇拉首次海外旅行。她生前經常出國旅遊，足跡遍及中國、越南和峇里島等地。外界曾誤傳她在2017年參加過知名選秀節目《好聲音》，但實際上她只是在明斯克某夜店表演時，剛好站在一個模仿該節目風格的地方性表演活動背板前。

「26歲女模」被騙到緬甸園區！　遭活摘器官慘死

泰國綁架販賣器官詐騙白俄羅斯東南亞要聞

