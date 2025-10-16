「家庭代工」淪陷阱！23人遭詐3338萬　詐團手法曝光

▲誤信「家庭代工」廣告，23人上當遭詐3338萬，警破詐團逮16嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾誤信詐騙集團在臉書刊登「家庭代工」、「兼職求職」等廣告，先以通訊軟體「LINE」加入對方好友後，一步步落入「虛擬貨幣」交易詐騙陷阱。經了解，全台至少有23人上當受害，總金額高達新台幣3338萬，刑事局南部詐欺偵查中心獲報後，組成專案小組發動數波搜索，將犯嫌16人逮捕移送偵辦。

刑事局南部詐欺偵查中心指出，民眾看見詐團在臉書刊登的「家庭代工」、「兼職求職」等廣告，加入LINE好友後，誤信詐團開始參與「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」。詐團成員聲稱須以虛擬貨幣始得參與投資計畫，引導被害人與假幣商集團「聖元虛擬貨幣」面交虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)。

▲▼詐團先在臉書刊登的「家庭代工」、「兼職求職」等廣告，等加入LINE好友後，再鼓吹參與「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」。（圖／記者賴文萱翻攝）

等到被害人投入虛擬貨幣後，再以提領款項須支付手續費為由，誘騙被害人投入更多金錢，被害人發現驚覺受騙趕緊通報，才由刑事局南打召集相關單位組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

專案小組於第一波拘提搜索行動後，發現知名虛擬貨幣交易所亞太易安特科技有限公司（已於今年6月11日解散）涉嫌與詐欺集團成員聯手向被害人進行施詐並從中賺取8%獲利。

經165反詐騙諮詢平臺比對發現，至少有23名被害人遭詐騙集團引導前往亞太易安特科技有限公司全台各分店門市購幣，再將所購得的虛擬貨幣投入假投資詐騙平台所提供的虛擬貨幣錢包地址，被害總金額初估逾新台幣3,338萬元。

▲23人遭詐騙3338萬，警破詐團逮16嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組蒐證掌握該犯罪集團據點及詐欺事證，自114年4月迄今在台北市、新北市、高雄市等地發動數波搜索、拘提行動，共計查獲蔣○○等犯嫌16人，查扣手機、電腦、現金、乙太幣、雲端硬碟系統、行動硬碟、亞太易安特科技有限公司文件資料、存款憑條、點鈔機等相關贓證物。

全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。