臉書求BLACKPINK演唱會門票　屏東女遭詐7600元

▲吳女臉書購買Black pink演唱會門票遇詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣21歲吳姓女子日前在臉書貼文徵求BLACKPINK高雄場演唱會門票，隨即有陌生網友聲稱手中持有預售票，吳女信以為真，依指示匯出7,600元購票款，雙方相約面交取票。豈料對方多次推託，最終未現身交票並刪除帳號，吳女驚覺受騙報警，警方呼籲民眾切勿輕信網路交易。

里港警分局大平派出所近日受理吳姓女子報案，於臉書購買Black pink演唱會門票遭詐騙，損失新台幣7600元，分局特別提醒民眾網路購票要謹慎小心，避免遭詐。

里港警方說，這起詐騙爲吳女在自己臉書貼文要找高雄場black pink的演唱會門票，遂有不認識的網友私訊被害人，稱手中有搶到二張演唱會預售票，被害人於是轉帳7600元至歹徒提供的銀行帳戶，並約定一同至機台領取實體門票時交付，後又稱已將實體演唱會門票取出，約定於里港公園前交付，惟一直未出現並將FB帳號刪除，被害人才驚覺受騙並報案。

里港警分局提醒，熱門演唱會門票相當搶手，轉讓商機甚大，也因此有歹徒藉機詐騙，臉書有許多利用民眾急需購買熱門演唱會門票的求票、讓票、換票、代購社團，遭詐騙的風險性相當高，建議選擇具有審核機制的網站購買，善用第三方支付，匯款前仔細確認交易對象及商品，以免受詐。