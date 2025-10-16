年撈3822億！柬埔寨成詐騙帝國「3因素曝光」　恐淪全球犯罪溫床

▲柬埔寨國旗在湄公河上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

柬埔寨詐騙猖獗備受國際關注，聯合國毒品暨犯罪問題辦公室（UNODC）16日報告揭露，此類犯罪已從柬埔寨擴散至緬甸與菲律賓等東南亞各國，若未加以遏止後果恐怕蔓延全球，而背後原因與政局動盪、政府貪腐、貧富懸殊有關。

UNODC調查顯示，跨國詐騙組織藏身「政局動盪、公權力薄弱」的武裝團體控制區、經濟特區（SEZ）及湄公河流域邊境地帶，偽裝成賭場、飯店或科技園區掩護不法勾當。其中，緬甸部分地區的武裝勢力甚至與之形成共生關係，提供「保護傘」並收取每日高達100萬美元（約新台幣3057萬元）保護費。

柬埔寨前總理、現任議長洪森（Hun Sen）曾執政長達數十年，腐敗現象頻頻引發國際擔憂。國際透明組織（TI）清廉印象指數（CPI）顯示，柬埔寨在亞洲腐敗程度排名第3，僅次於北韓與阿富汗。國際特赦組織6月報告指出，「柬埔寨政府默許數十個詐欺園區內的殘酷虐待行為，這些園區將許多人監禁起來，用於詐騙等犯罪活動。」

▲柬埔寨的貪腐問題，被視為詐欺猖獗的因素之一。圖為柬埔寨警察。（圖／達志影像）



美國和平研究所（USIP）也估算，柬埔寨詐騙產業規模不斷擴張，年產值已超過125億美元（約新台幣3822億元），相當於該國GDP的一半。由於東南亞貧富差距大，許多生活困苦的居民容易被拉攏參與犯罪。新冠疫情期間，賭場關閉促使犯罪集團轉往線上發展，導致問題更加嚴重。

《韓聯社》報導，西哈努克港韓僑會長吳昌洙（音譯）透露，「6、7年前開始，中國富豪突然湧入西哈努克港。大舉經營飯店、餐廳等。大多數犯罪園區都是由中國人營運。」美國財政部上月對柬緬犯罪組織實施一系列制裁，柬埔寨的4名目標人物均為中國公民，因此有人猜測，這與中國投資資金湧入親中的柬埔寨有關。

UNODC警告，若無法有效遏制，東南亞恐怕成為組織犯罪的「試驗場」，後果擴散全球。目前詐騙集團正向南美、非洲、中東和歐洲蔓延，甚至已與南美販毒集團，以及義大利與愛爾蘭的黑手黨建立合作關係。