緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝　金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

▲緬北魏家遭押解赴陸受審。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部推動的打擊緬北詐騙專項行動中，果敢「四大家族」已全數進入司法程序。福建泉州市檢方近日以涉嫌詐騙、故意殺人、敲詐勒索、組織他人偷越國（邊）境等多項罪名，正式對魏懷仁為首的魏家犯罪集團提起公訴，「殺人祭天」、「鐵三角」犯罪模式等駭人聽聞的內幕也隨之曝光。

▲緬北魏家手握軍隊的老三魏懷仁。（圖／翻攝央視）

檢警調查顯示，魏家在緬北長期以「政、軍、商」三角權力構成核心支撐，形成以電詐為命脈、以武力為後盾、以政治為保護傘的犯罪模式。老二魏超仁曾任緬甸聯邦議會議員，老三魏懷仁則控制邊防部隊，手握武裝編制。

魏懷仁不僅自任「邊防部隊最高首長」，還任命親屬擔任要職，掌握地方軍權與安全事務。警方指出，這使魏家成為果敢唯一擁有「官方武裝」的犯罪家族，成為當地電詐園區的保護傘與暴力執行者。

▲電詐園區成員遭魏家暴力毆打對待。（圖／翻攝央視）

據了解，魏家以博彩、色情產業為資金來源，掌控軍力後大舉修建電詐園區，吸引「金主」投資。金主入場須繳納人頭費、安保費等，魏家再以「治安隊」名義武裝管控，對未完成詐騙業績者施以體罰、拘禁乃至虐殺，這套模式被其他家族效仿，成為緬北電詐產業鏈的暴力模板。

更令人震驚的是，魏家甚至要求金主以「殺人祭天」作為結盟的證明，魏懷仁的外甥、被視為接班人的陳大衛，要求新加入的金主以此「立投名狀」。陳大衛供稱，「我讓手下隨便找陌生人。」而這名「祭品」後來被確認為受害人「游某標」，他被鐵鏈綁縛、跪地槍決，頭骨留有七處彈孔，出土遺骸印證這一殘忍事實。

▲緬北魏家要求金主結盟需「殺人祭天」立投名狀。（圖／翻攝央視）

警方指出，魏家二代以「成功企業家」身份在社交媒體上包裝形象，實際則操盤電詐、虛擬幣與「信託基金」等非法金融項目，為詐騙資金洗白。園區內還併行經營黃、賭、毒等產業，利用賭場與KTV進行資金轉移，形成龐大的黑金循環。

▲魏懷仁的外甥、被視為電詐集團接班人的陳大衛。（圖／翻攝央視）

據查，魏家兄弟還熱衷舉辦豪華宴會與「壽宴」，接受地方勢力、軍頭與金主奉上的巨額禮金。家族成員在海外置產炫富，直升機出行、高爾夫宴客成為日常。然而，這個靠暴力與電詐築起的「果敢帝國」，最終在中緬警方聯手行動下全面崩塌。