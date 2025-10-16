黃國昌遭爆養駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

《鏡週刊》日前指央廣遭駭客入侵，且涉案員工疑被黃國昌吸收變成網路禁衛軍，駭入戶政系統查個資進行出征、霸凌等行徑。針對戶政系統的資安防護，內政部說明，戶政資料每一筆都有做追蹤查詢，相關行為都有做實名制的登記，「基本上我們認為，往前追溯5年的紀錄，看起來是都沒有受到干擾的問題」；當然對外也一些網站，每天會遭受5萬次以上駭客攻擊，但基本上只是攻擊而已，沒有成功。

央廣事件，政府非常重視關鍵基礎設施資安問題，除了關鍵基礎設施本身需要依法擬定資通安全防護計劃外，行政院國家資通安全會報每年也會針對國家九大關鍵基礎設施領域進行稽核。數發部也會辦理紅藍隊的實兵攻防演練，確保資安防護是充分有效的。

內政部戶政司專委潘營忠說，戶政系統是國家的關鍵核心系統，所以有一些法遵的必要要求。他指出，基本上戶政系統每天的交易量都超過100萬筆，提供給368個戶所在封閉性網路做查詢。

潘營忠說，每一筆資料都有做追蹤查詢，相關行為都有做實名制的登記，「基本上我們認為，往前追溯5年的紀錄，看起來是都沒有受到干擾的問題」；當然對外也一些網站，每天會遭受5萬次以上駭客攻擊，但基本上只是攻擊而已，沒有成功。

至於凱思國際是否有中國資金，行政院發言人李慧芝說，國安局長已經有充分說明，在涉及犯罪偵查的部分，現在是在司法調查程序中，所以尊重檢調機關的調查，也就不多做說明。

至於政務官被大規模跟監，是否提告捍衛權益？李慧芝說明，林明昕政委上週表示沒有提告意願，外界關心用語的部分要幫林明昕政委澄清，因為涉及到國安事件，會配合調查，國安會及所屬單位是歸屬於總統府不是行政院本身，林政委是基於行政倫理。

李慧芝重申，如果任何一位同仁需要幫忙做提告的一些需求，政院作為法治維護者，也會在規定範圍中提供相關協助。