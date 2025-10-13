　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

▲▼設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。（圖／內政部提供）

▲設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全台首次啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災區復原工作。花蓮縣政府今（13日）起辦理兩梯次勤務召集，第1梯次自10月13日至17日，第2梯次自10月20日至24日，第1梯次投入近百名備役役男執行災後環境清理與社區復原行動。

內政部替代役訓練及管理中心表示，本次召集對象為設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。役男們秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，發揮服務熱忱，將實際參與災後復原任務，累積防救災應變經驗，展現「平時儲備、災時即用」的角色功能。

首批接受勤務召集的備役役男，今日上午於瑞穗鄉公所完成報到並舉行開訓典禮，由花蓮縣政府民政處長李葳主持，內政部由替代役訓練及管理中心科長吳茝蘋代表出席，對於備役役男放下手邊工作、返鄉投入家園復原，充分展現守護鄉土、承擔責任的決心，給予高度肯定。開訓典禮後隨即實施勤前教育，提醒備役役男應注意服勤安全，講求紀律，並接受帶隊幹部的指揮管理。

▲▼設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。（圖／內政部提供）

內政部表示，勤務召集期間，備役役男之權益比照替代役服勤標準，任職單位應給予公假，並可請領往返交通費。另每日提供700元薪資津貼，五日共計3,500元。花蓮縣政府將統籌安排伙食與住宿，並協助辦理保險，使役男能安心服勤，全力投入救災。

內政部進一步指出，此次災情使當地居民生活受到重大衝擊，本於「同島一命、患難與共」的精神，替代役備役役男返鄉協助災後復原，不僅象徵地方力量的凝聚，也展現替代役制度在防救災體系中的即戰力。相信在各方共同努力下，花蓮定能早日恢復家園，重現安定與希望。

▲▼設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。（圖／內政部提供）

▲▼設籍花蓮縣之備役役男，依花蓮縣災害應變中心需求，協助執行災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。（圖／內政部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億

綠反擊大坪頂烏龍爆料！轟柯志恩膛炸自家人...不懂法令還選市長

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億

綠反擊大坪頂烏龍爆料！轟柯志恩膛炸自家人...不懂法令還選市長

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

新壽開天價解約金？　李四川：北市提5億到8億

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

邱毅點趙少康最大錯誤　揭陸網最支持她當黨主席

更多熱門

相關新聞

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

花蓮光復的土石流後，一周內車站進站人次超過35萬，加上各種透過其他交通方式前往幫忙的人以及政府動員的上萬國軍，估計至少有四十五萬以上的鏟子超人、義煮超人、機械超人、水電超人、國軍超人聚集在台灣本島交通最不便、卻在天災之後受傷最重的三萬人原鄉小鎮。

嘉義縣消防特搜隊　支援花蓮搜救不中斷

嘉義縣消防特搜隊　支援花蓮搜救不中斷

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

關鍵字：

內政部花蓮災後復原

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面