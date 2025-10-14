傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於花蓮光復鄉災情，國民黨團總召傅崐萁昨在立法院質詢時大發雷霆，聲稱撤離單位就是鄉鎮市公所，「天天栽贓花蓮縣政府」，並要求官員多念幾次法條，而法條就是寫縣市政府、鄉鎮公所，官員照唸後，傅崐萁砲轟「胡說八道」、「去重讀國小」。民進黨今（14日）表示，傅崐萁怎麼連法律規定也搞不清楚？向上甩鍋中央，向下卸責公所，中央已經努力承擔救災責任，請傅崐萁有擔當一點，少作秀鬥爭，別整天只想著要如何避開自己的政治災情。

民進黨直言，傅崐萁向上甩鍋中央，向下卸責公所，傅式「垂直避難」太丟臉，花蓮馬太鞍堰塞湖災害已經三週，花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁只顧作秀、不好好配合救災，已經夠讓人憤怒了，竟還一再公然甩鍋、卸責，向上甩鍋中央，向下卸責公所。

對於傅崐萁言行，民進黨指出，形同是替自己和縣政府避開政治災情的「垂直避難」SOP長這樣：第一、有任何問題就先怪中央；第二、真的怪不了就怪地方基層；第三、千錯萬錯都不是傅崐萁、徐榛蔚和花蓮縣政府的錯。

民進黨說明，但事實上，災害防救法的規定非常清楚：《災害防救法》第8條規定，核定地區的災害防救計畫，是「縣市政府」的責任。《災害防救法》第24條也規定，災害發生時的強制撤離，是「縣市政府」的權責。《災害防救法》第35條則規定，當鄉鎮公所無法因應災害時，是「縣市政府」要主動派員協助。

民進黨直言，傅崐萁不是立法委員嗎？怎麼連法律規定也搞不清楚？當中央依法協調支援、進駐現場、全力救災時，花蓮縣長消極以對，傅崐萁更是忙著噴政治口水、試圖為縣長和縣政府推卸責任，對得起災區民眾和救災人員嗎？千錯萬錯都是別人的錯，嘴臉實在太難看！