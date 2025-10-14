　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

▲▼立委傅崐萁於立法院內政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於花蓮光復鄉災情，國民黨團總召傅崐萁昨在立法院質詢時大發雷霆，聲稱撤離單位就是鄉鎮市公所，「天天栽贓花蓮縣政府」，並要求官員多念幾次法條，而法條就是寫縣市政府、鄉鎮公所，官員照唸後，傅崐萁砲轟「胡說八道」、「去重讀國小」。民進黨今（14日）表示，傅崐萁怎麼連法律規定也搞不清楚？向上甩鍋中央，向下卸責公所，中央已經努力承擔救災責任，請傅崐萁有擔當一點，少作秀鬥爭，別整天只想著要如何避開自己的政治災情。

民進黨直言，傅崐萁向上甩鍋中央，向下卸責公所，傅式「垂直避難」太丟臉，花蓮馬太鞍堰塞湖災害已經三週，花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁只顧作秀、不好好配合救災，已經夠讓人憤怒了，竟還一再公然甩鍋、卸責，向上甩鍋中央，向下卸責公所。

對於傅崐萁言行，民進黨指出，形同是替自己和縣政府避開政治災情的「垂直避難」SOP長這樣：第一、有任何問題就先怪中央；第二、真的怪不了就怪地方基層；第三、千錯萬錯都不是傅崐萁、徐榛蔚和花蓮縣政府的錯。

民進黨說明，但事實上，災害防救法的規定非常清楚：《災害防救法》第8條規定，核定地區的災害防救計畫，是「縣市政府」的責任。《災害防救法》第24條也規定，災害發生時的強制撤離，是「縣市政府」的權責。《災害防救法》第35條則規定，當鄉鎮公所無法因應災害時，是「縣市政府」要主動派員協助。

民進黨直言，傅崐萁不是立法委員嗎？怎麼連法律規定也搞不清楚？當中央依法協調支援、進駐現場、全力救災時，花蓮縣長消極以對，傅崐萁更是忙著噴政治口水、試圖為縣長和縣政府推卸責任，對得起災區民眾和救災人員嗎？千錯萬錯都是別人的錯，嘴臉實在太難看！

每日新聞精選

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續搶修復原，今（14）日傳出花蓮縣政府人員退出中央救災工作群組，中央前進協調所總協調官季連成直言「直接加回去就好了」，政治工作者周軒稍早發文爆料，稱是花蓮縣府「處長級人員」帶頭退出相關工作群組。

關鍵字：

傅崐萁花蓮災情徐榛蔚花蓮縣府鄉鎮公所行政院內政部撤離單位國民黨民進黨

