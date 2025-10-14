　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮縣府認無能撤離改要中央擬定執行避難計畫　劉世芳回應了

▲▼內政部長劉世芳赴立院進行「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖災害防救計畫依法屬花蓮縣政府權責，花蓮縣府認無能撤離，昨行文要求政院擬定及執行「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」。內政部長劉世芳今（14日）受訪時回應，災防法明文規定，疏散撤離部分要請地方縣市政府、鄉鎮公所一起合作，籲請花蓮縣政府盡快把疏散撤離計畫、保全清冊部分弄清楚之後，才能針對現在花蓮縣、尤其光復鄉地形地貌擬定新的疏散撤離計畫。如果需要中央協助的地方，一定全力支援。

花蓮縣政府13日行文行政院與內政部等機關，並引用災害防救法第35條第2項規定指出，「直轄市、縣（市）政府無法因應災害處理時，該災害之中央災害防救業務主管機關應主動派員協助，或依直轄市、縣（市）政府之請求，指派協調人員提供支援協助」。堰塞湖現仍有大量土砂及蓄水，災害發生時造成的人命傷亡及影響範圍，遠超過地方政府負擔量能，建請當發布黃色警戒或紅色警戒，需進行預防性或強制性疏散撤離時，行政院應派員成立前進協調所，統籌擬定並執行疏散撤離計畫。

對此，劉世芳今上午受訪時表示，花蓮縣政府行文到行政院、若干委員辦公室、農業部、內政部，昨天行政院發言人已經做出回應，我們想法一樣，災防法明文規定，疏散撤離部分要請地方縣市政府、鄉鎮公所一起合作。

劉世芳重申，目前中央災害應變中心、花蓮縣政府維持一級警戒，因為颱風來襲，籲請花蓮縣政府，趕快依照政委季連成協調事項，把疏散撤離計畫、保全清冊部分弄清楚之後，才能針對現在花蓮縣、尤其光復鄉地形地貌擬定新的疏散撤離計畫。

劉世芳強調，如果需要中央協助的地方，依照院長指示，一定全力支援。

對於花蓮縣政府要求，行政院發言人李慧芝昨回應，災防法第35條是指當鄉（鎮、市）公所無法因應災害處理時，縣政府應主動派員協助；當縣政府無法因應災害處理時，則由中央災害防救業務主管機關主動派員協助，但法定職權機關沒有改變、依然是縣（市）政府。光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成政務委員，已連續三天上午召集相關部會，討論花蓮縣災害疏散避難計畫，不但逐字檢視計畫內容，也邀請花蓮縣政府及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉公所與會。

李慧芝說，12日上午會議結束後，更請花蓮縣政府饒忠代理秘書長將討論意見帶回縣府研商；雖然花蓮縣政府迄今未提出「無法因應」的具體事由，或是依法提出任何請求事項，但中央前進協調所始終主動且盡力提供地方所需要的階段性協助。

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉。不料災後進入第23天，竟有鄰長拿著村幹事給予的表格，逐戶調查9月21日的撤離人數，氣得災民錄影向鳳林警分局檢舉，痛批光復鄉公所「偽造文書」。對此，有公務員私下透露，恐與檢調正在徹查失職人員有關。

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

花蓮善款破11.5億！撥款第二階段「提高弱勢補助」

花蓮善款破11.5億！撥款第二階段「提高弱勢補助」

被批「偽正藍軍」　復國黨秘書長提告敗訴

被批「偽正藍軍」　復國黨秘書長提告敗訴

