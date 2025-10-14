傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於花蓮馬太鞍溪災情，國民黨團總召傅崐萁昨在立法院質詢時大發雷霆，聲稱撤離單位就是鄉鎮市公所，「天天栽贓花蓮縣政府」。並要求官員多念幾次法條，雖法條就是寫縣市政府、鄉鎮公所，傅崐萁仍砲轟「胡說八道」。時代力量黨主席王婉諭表示，傅崐萁「卸責大戲」上演續集，傅崐萁用小學老師的方式，叫內政部、經濟部的官員覆誦法條，照唸了兩次卻被傅崐萁罵「不識字」，原來甩鍋到中央行不通，傅崐萁乾脆改往下甩，卸責給鄉鎮公所。但光復鄉長也是國民黨籍的，現在是被傅崐萁推出來承擔？

王婉諭表示，對社會輿論來說，災後重建的消息似乎慢慢淡去，但對傅崐萁來說，他的「絕地反攻」才正要開始。上週在院會的總質詢，只是第一幕。傅崐萁可不是一般立委，他是國會最大在野黨的總召。他絕不會善罷甘休，也不會放過任何一次能把責任推乾淨的機會。接下來的幾個月，他會透過質詢、預算、法案等各種手段，想盡辦法獲得重建經費、重新洗白的機會。

王婉諭指出，昨天傅崐萁在內政委員會的質詢，就是這齣「續集」的開場。有三個眉角，第一、藍、綠的黨團總召，平常幾乎是不質詢的。一來，他們不需親自上場；要什麼東西，有別的管道就能拿到。二來，總召要領導整個黨團，平常盯場、授意遠比自己去質詢更重要。就算要問，也會挑院會的時候，去問「行政院長」來傳達政治訊號、爭取新聞版面。但這次傅崐萁急了。他不只要一次畫面，他要每一次的畫面。所以，他決定親自跑到內政委員會來質詢內政部長。

第二、質詢其實是有腳本的。對傅崐萁這種老手來說，質詢從來不是臨場反應，而是演出腳本。什麼是腳本？就是他上台要講什麼、官員要回什麼，都要事先寫好。就算對方不願意配合，他也會逼著對方跟著演，確保這場戲能照自己彩排的樣子演完。

第三、只要是傅崐萁，有什麼不可以。立法院的質詢不分委員會、院會都是有時間限制的，否則大家都問個沒完沒了。傅崐萁不是內政委員會的委員，我看了一下立法院直播，今天非本委的質詢時間是8分鐘。但在國民黨籍召委黃建賓的容許下，傅崐萁整整問了28分鐘。

王婉諭也摘要質詢精華，第一幕：鎖定無謂的名詞解釋。他在質詢開頭，不斷追問劉世芳：「到底是溢流？還是潰壩？」其實，事實上發生的就是壩頂溢流，下切壩體80公尺造成潰壩。要把時序上的先後弄成「溢流」、「潰壩」二選一，對救災無益、對災民更無益。但是，這對傅崐萁有用。所以，他堅持在災後二十天，繼續玩政治救災的二選一。因為這是他第一幕的重點：透過這樣的爭執來製造口水戰。只要讓輿論覺得「中央與地方」還在爭論名詞解釋，他就成功模糊焦點了。

第二幕：把別人塞進自己一廂情願的故事。這是一個很常見的質詢技巧，就是把備詢者放入你的敘事框架，強迫他為你的版本背書。傅崐萁追問有關警戒通報、撤離人數、權責劃分、垂直撤離的一連串問題。但是他沒有想要得到行政機關的答案，他只是想要描繪自己版本的故事。所以他只允許官員「是或不是」的回答，而不是事情的全貌。

王婉諭表示，在傅崐萁的「故事線」裡，中央的通報沒有意義、地方責任被整個消失，他只要在質詢的時候，只擷取對他有利的資訊，一樣可以說完一個故事。而且，還可以透過官員片面的回覆，來呈現另一種事實。

第三幕：不能往上甩鍋，至少可以向下卸責。這個段落，是今天的重頭戲。傅崐萁用小學老師的方式，叫內政部、經濟部的官員覆誦《災害防救法》第十條、《水災危險地區疏散標準作業程序》第五條的條文。

而這兩個條文，「鄉鎮市、山地原住民區公所，應設災害防救會報，其任務如下：一、核定各該鄉（鎮、市）、山地原住民區地區災害防救計畫⋯⋯」、「直轄市、縣市政府應督導鄉鎮市區公所辦理撤離作業準備，並落實疏散避難計畫」對方照唸了兩次，清楚回應傅崐萁，應該負責的是「縣市政府、鄉鎮公所」，卻被傅崐萁罵「裝瞎、不識字」。

王婉諭坦言，這讓她一頭霧水，不知道傅崐萁要表達什麼。往下聽才發現，原來，他要表達的是：「包含軍警消在內，所有的撤離工作，負責執行、指揮的都是鄉鎮市公所，不是花蓮縣政府。」

對於傅崐萁質詢內容，王婉諭表示，聽到這裡真的目瞪口呆。原來甩鍋到中央行不通，他乾脆改往下甩，卸責給鄉鎮公所。先不說鄉鎮市政府的量能有限，只能執行部分業務而已，就算是這樣，光復鄉長也是國民黨籍的，難道現在是被傅崐萁推出來承擔了嗎？

王婉諭強調，自己已說過好幾次，《災害防救法》寫得很清楚：中央、縣市、鄉鎮市，當災害來臨時，大家都有責任。大家是夥伴，不是敵人。而傅崐萁是立委，不是行政官，理論上，他的責任是找出問題、對症下藥。結果他用盡力氣，卻只為了藥替縣府、替自己的太太徐榛蔚甩鍋。難怪大家會覺得：花蓮，已經成了家天下。

王婉諭表示，這場質詢最後，傅崐萁落下一句：「台灣有一流的國民，五流的政府。」就轉身離開質詢台。他說的沒錯。花蓮有一流的人民、美麗的自然環境，卻也有最糟糕、最不入流的政治人物。傅崐萁的戲，還會繼續上演，但我們現在真正需要重建的，不是他的政治形象，而是花蓮光復辛苦的受災戶。而真正該被看見的，也不是傅崐萁的表演，而是災民還在苦苦等待的期盼。