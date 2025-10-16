工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

▲台鐵台北車站人來人往的大廳竟發生性侵案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假前夕下午疏運高峰期，通緝犯竟在台北車站大廳性侵同行酒醉外籍女子，立委憂國門恐成治安死角，台鐵攜手鐵路警察祭4大加強措施，包括增加巡邏頻率和見警率，不過台鐵產工與台灣警察工作權益推動會聯合聲明指鐵警、站員、保全人力三缺，台鐵應全面落實增聘保全，負起安全主要責任。

立委洪孟楷表示，台北車站大廳發生性侵案，加害者和受害者是熟識，並非隨機性侵，性侵犯不是街友是通緝犯，該起事件凸顯兩個問題，首先是台鐵台北車站大廳人來人往，也是國門，卻發生性侵長達10多分鐘才被外籍旅客通報，大廳人來人往卻公然發生犯罪行為，國門會不會變犯罪熱點，是否有監視器拍攝不到的治安死角。

台鐵產業工會與台灣警察工作權益推動會今也發出聯合聲明，指鐵警、站員、保全人力三缺，應增聘保全落實公司安全措施！台鐵產工指出，根據員工消息跟觀察，台鐵台北站已經近半年來減少很多巡邏次數跟警力，據了解也是因為鐵路警察招考人力越來越少，同時台北站亦沒有跟鐵路警察建立確實的巡邏機制。導致車站大廳跟周邊幾乎沒有往常可見的路警巡邏，自然容易滋生犯罪可能。

工會表示，發生這樣的公然犯罪，台鐵跟鐵路警察才緊急推出聲明，並將周邊遊民驅離，建立淨空區域，但顯然這是短期而非長期有效的措施。更深的隱患是台鐵人力持續不足，對於增聘保全繼續0進度，那如此亡羊補牢的措施必然無法長久，就連可以緊急通報鐵路警察的台鐵服務中心，都因站方調動導致有部分時段放空，根本無人值勤，旅客看到的就是一座空的服務中心。

台鐵產工質疑，這些重點車站的維安跟執勤人力，必定不能短缺，但台鐵要建立聯防機制，由車站、鐵警、保全交錯巡邏，卻是現實上荒謬難以達成。台鐵年初才撤除台北站捷運層保全人力，理由就是經費不足！而月台層保全人力也始終不足，造成員工值勤壓力倍增。如今更要求員工保全交錯巡邏，在不增加保全人力的可能下，根本是空話而已，呼籲台鐵正視保全人力之必要，該花的安全經費必不可少。

台鐵總經理馮輝昇表示，針對台北車站發生犯罪事件，台鐵感到遺憾，並馬上與鐵路警察協調，雙方將一起防範相關事件發生。具體措施包括鐵路警察定點守望頻率從每小時兩次提升到三次，重點高風險地區包括廁所、月台來加強與鐵警成立安全聯防網，透過鐵警、台鐵站務員和保全輪流巡邏，嚇阻犯罪行為，除治安防範外，也將透過北市社會局加強對車站無家者的社會關懷。

馮輝昇強調，保全人力部分，台鐵也會針對該4項措施檢討人力，首先針對台北站評估整合台鐵站務員、保全和鐵路警察投入後，評估還需要多少人力，後續也將針對台中站等有需求車站檢討。