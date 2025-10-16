　
工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，台北車站大廳民眾大排長龍等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵台北車站人來人往的大廳竟發生性侵案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假前夕下午疏運高峰期，通緝犯竟在台北車站大廳性侵同行酒醉外籍女子，立委憂國門恐成治安死角，台鐵攜手鐵路警察祭4大加強措施，包括增加巡邏頻率和見警率，不過台鐵產工與台灣警察工作權益推動會聯合聲明指鐵警、站員、保全人力三缺，台鐵應全面落實增聘保全，負起安全主要責任。

立委洪孟楷表示，台北車站大廳發生性侵案，加害者和受害者是熟識，並非隨機性侵，性侵犯不是街友是通緝犯，該起事件凸顯兩個問題，首先是台鐵台北車站大廳人來人往，也是國門，卻發生性侵長達10多分鐘才被外籍旅客通報，大廳人來人往卻公然發生犯罪行為，國門會不會變犯罪熱點，是否有監視器拍攝不到的治安死角。

台鐵產業工會與台灣警察工作權益推動會今也發出聯合聲明，指鐵警、站員、保全人力三缺，應增聘保全落實公司安全措施！台鐵產工指出，根據員工消息跟觀察，台鐵台北站已經近半年來減少很多巡邏次數跟警力，據了解也是因為鐵路警察招考人力越來越少，同時台北站亦沒有跟鐵路警察建立確實的巡邏機制。導致車站大廳跟周邊幾乎沒有往常可見的路警巡邏，自然容易滋生犯罪可能。

工會表示，發生這樣的公然犯罪，台鐵跟鐵路警察才緊急推出聲明，並將周邊遊民驅離，建立淨空區域，但顯然這是短期而非長期有效的措施。更深的隱患是台鐵人力持續不足，對於增聘保全繼續0進度，那如此亡羊補牢的措施必然無法長久，就連可以緊急通報鐵路警察的台鐵服務中心，都因站方調動導致有部分時段放空，根本無人值勤，旅客看到的就是一座空的服務中心。

台鐵產工質疑，這些重點車站的維安跟執勤人力，必定不能短缺，但台鐵要建立聯防機制，由車站、鐵警、保全交錯巡邏，卻是現實上荒謬難以達成。台鐵年初才撤除台北站捷運層保全人力，理由就是經費不足！而月台層保全人力也始終不足，造成員工值勤壓力倍增。如今更要求員工保全交錯巡邏，在不增加保全人力的可能下，根本是空話而已，呼籲台鐵正視保全人力之必要，該花的安全經費必不可少。

台鐵總經理馮輝昇表示，針對台北車站發生犯罪事件，台鐵感到遺憾，並馬上與鐵路警察協調，雙方將一起防範相關事件發生。具體措施包括鐵路警察定點守望頻率從每小時兩次提升到三次，重點高風險地區包括廁所、月台來加強與鐵警成立安全聯防網，透過鐵警、台鐵站務員和保全輪流巡邏，嚇阻犯罪行為，除治安防範外，也將透過北市社會局加強對車站無家者的社會關懷。

馮輝昇強調，保全人力部分，台鐵也會針對該4項措施檢討人力，首先針對台北站評估整合台鐵站務員、保全和鐵路警察投入後，評估還需要多少人力，後續也將針對台中站等有需求車站檢討。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

美國南加州大學中國籍博士生翁思哲（Sizhe Weng，英文名Steven）被控下藥性侵多名女性，已在8月28日落網，不得保釋。警方認定翁思哲是連續性侵犯，他遭檢方以8項重罪起訴，一旦罪名成立，最重將面臨無期徒刑。

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

鐵警火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼

鐵警火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

台中男持刀性侵前女友還錄影　重判7年3月定讞

性侵20歲女學生　美國男死刑處決

性侵20歲女學生　美國男死刑處決

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

