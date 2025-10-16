持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

▲女子遭前男友持美工刀性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

台中市男子阿博（化名），2022年間與女友小薇（化名）分手後，假借有物品要交給小薇為由，將小薇找到自己租屋處。並以美工刀威脅小薇：「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你」性侵得逞。阿博還藉機以手機拍下性侵過程。最高法院審理後，將阿博判處有期徒刑7年3月定讞。

判決指出，阿博與小薇從2021年10月間開始交往，兩人交往一年後，因為經常吵架，小薇於2022年10月間主動分手。分手後沒多久，當年11月1日上午8點多，阿博謊稱有物品要交給小薇，請小薇到他租屋處前來見面。

小薇到場後，阿博拿出一把美工刀，恐嚇說：「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你。」隨後將美工刀放在一旁，並動手脫小薇的衣物。小薇不敢反抗，遭性侵得逞，阿博還拿出手機拍下性侵過程。阿博完事後，小薇就說要到姊姊的便當店協助包便當，阿博就讓小薇離去。小薇到達便當店後就告知姊姊，隨即由姊夫陪同到警察局報案。檢警逮捕阿博，提起公訴。

法院審理時，阿博否認犯案，辯稱沒有強逼小薇發生關係，因為交往以來都是由他主動脫小薇衣服，也不會問小薇是否同意，因為他認為依照小薇的個性，只要不說話就是沒意見；另外過程中他有拿出手機說詢問可否拍照，是小薇說拍個2、3張就好。阿博強調自己並未違反意願而性侵小薇。

但法院調查後，根據小薇的供詞與其他客觀證據，認定阿博確實持美工刀威脅性侵。考量他犯後並未與小薇達成和解，未見悔意，一二審均將他判刑7年3月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。